۸۵ هزار درخت نخل از سوی یک خیر اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده عصر امروز در شورای اداری اظهار کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده و همکاری یک فرد خیراندیش ۸۵ هزار از ۱۰۰ هزار نهال نخل را در اختیار استان قرار دادند، مابقی نیز در سال جاری تحویل استان داده می شوند.

وی با اشاره به اینکه ۳۵۰ هزار هکتار کانون رُسی و همچنین معادل همین کانون های فرسایشی در خوزستان وجود دارد، افزود: برای سال جاری ۱۵۰ میلیون دلار اعتبار پیش بینی شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان تصریح کرد: سال های گذشته اگر در رابطه با خشک شدن تالاب هورالعظیم صحبت می کردیم، تصور می شد که این مشکل فقط مربوط به حوزه محیط زیست است ولی این امر، افزایش مهاجرت، کاهش تولید و ضربه به گردشگری و آموزش را به دنبال داشت.

لاهیجان زاده با اشاره به لزوم همکاری تمامی شرکت ها و بخش خصوصی در کنار بخش دولتی برای مقابله با ریزگردها و تثیبت کانون های ریزگرد ادامه داد: بانک ها، شرکت ها و همه سازمان ها باید در کنار یکدیگر به این موضوع ورود کنند تا نتیج مطلوبی را به دست بیاوریم.

وی عنوان کرد: از بیش از ۷۰۰ دریف شغلی اداره کل محیط زیست خوزستان ۴۶۰ ردیف پستی این اداره خالی است و با این وجود بر اساس سخت گیری های گذشته کماکان اجازه استخدام به ما نمی دهند.