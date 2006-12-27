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۶ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح آزاد سازی سواحل ساری اجرا می شود

طرح آزاد سازی سواحل ساری اجرا می شود

شهردار ساری گفت: با رعایت حق و حقوق مالکان ، طرح آزاد سازی ساحل فرح آباد ساری را اجرا خواهیم کرد.

محمد قنبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در آزاد سازی ساحل فرح آباد ساری ، حق و حقوق همگان را رعایت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: قصد داریم ساحل فرح آباد ساری را به زیباترین شکل و طرح ساحل ، آماده استفاده عموم مردم قرار دهیم.

قنبرپور ادامه داد: هدف اصلی ما در آزاد سازی سواحل ، حذف مالکان ساحل فرح آباد نیست بلکه حقوق همه این افراد را بر اساس کارشناسی به آنان خواهیم داد.

وی گفت: مالکان هم شرایط و حق و حقوق خود را به شهرداری اعلام و آمادگی خود را برای واگذاری جهت آزاد سازی سواحل فرح آباد اعلام نمودند.

کد مطلب 426996

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