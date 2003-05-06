نخستين همايش بررسي زبان و ادبيات بومي لرستان برپا مي شود

اين همايش همزمان با يادواره شاعران لر زبان و لك زبان از جمله مير نوروز، ملا منوچهر، كوليوند، ملا پريشان، ملاحقعلي سياهپوش، تركه مير و نوشاد در محورهاي زبان، ادبيات كلاسيك، مباحث مردم شناسي و ارايه ظرفيت هاي ساختار نحوي و دستوري لكي و لري است.

محور زبان شامل بخش هاي مباحث زبانشناسي (ارتباط گويش هاي لكي و لري با زبان هاي فارسي قديم)، زبان پهلوي، پارسي ميانه، پارسي باستان و تاثير آن در گويش هاي لري ولكي، ساختار دستوري گويش لكي و وجه تمايز آن با زبان فارسي و بررسي آثار بومي شاعران لك زبان و لر زبان است. محور ادبيات كلاسيك شامل شعر، متل، افسانه هاي و اسطوره ها، پاچا (چريكه)، چيستان (چكه چكه- چينه چينه) ، ضرب المثل، لالايي ها (لاوه لاوه) چهل سرو و هوره، گوراني ومور است و در مباحث مردم شناسي، بخش هاي نقد وتحليل آثار مكتوب، تبيين زبان و ادبيات لري و لكي، انعكاس باورهاي ديني و مذهبي در آثار مكتوب و منزلت و جايگاه زن در فرهنگ وادبيات و قوم لك و لر در نظر گرفته شده است. همچنين در اين همايش از يك شاعر، يك نويسنده و يك محقق تقدير به عمل مي آيد.

علاقمندان به منظور شركت دراين همايش مي توانند آثار خود را با گويش محلي لكي و لري يا با فضاي بومي و محلي و مقاله هاي خود را در حوزه شعر، داستان و نقد حداكثر تا بيستم ارديبهشت ماه به نشاني خرم آباد، خيابان علوي، كوچه شهيد سعيد امان الهي، صندوق پستي 475 ، دبيرخانه نخستين همايش بررسي زبان و ادبيات بومي لرستان ارسال و براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4208127 تماس حاصل نمايند.

لازم به ذكر است نخستين همايش برسي زبان وادبيات بومي لرستان 25 ارديبهشت ماه در سينما استقلال برگزار مي شود.