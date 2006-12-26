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۵ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۲۹

کنسرت گروه شمس و ارکستر فیلارمونیک اوکراین

گروه شمس به سرپرستی کیخسرو پورناظری ، به همراه ارکستر فیلارمونیک اوکراین ، ساعت 20 روزهای 14 و 15 دی ماه در تالار بزرگ کشور ، به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

 خواننده  گروه  شمس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همراهی گروه شمس و ارکستر فیلارمونیک اوکراین ، تلفیق جدیدی از موسیقی را ایجاد کرده است که شاید این نوع تلفیق در ارکستراسیون و هارمونی قبلا سابقه نداشته باشد.

حمید رضا نوربخش در مورد این برنامه گفت: کنسرت در دو بخش به اجرا در خواهد آمد، در یک بخش ،تنبورنوازی به همراه اجرای ارکستر فیلارمونیک، سه تصنیف و یک قطعه بی کلام اجرا خواهد شدو در بخش دیگر، سه تصنیف و دو قطعه آواز در مایه شور، دشتی و بیات اصفهان به اجرا در می آید.

در این برنامه که با حضور هنرمندانی از فرانسه، هلند، انگلیس و کردستان عراق برگزار می شود، قطعاتی از پورناظری ها و گنچارو آناتولی به اجرا در خواهد آمد.

نوازندگان ارکستر شمس عبارتند از: سهراب پورناظری، حمیدرضا تقوی، ندا خاکی، حسین رضائی نیا، کاوه گریلی، شهاب پرنج، با همراهی روبین واسی، گوران کامیل و هژار زهاوی.  

گفتنی است سرپرست گروه شمس کیخسرو پورناظری ورهبر ارکستر یوسیپ فرانس، و تدوین قطعات کنسرت به عهده تهمورس پورناظری  است.

کد مطلب 427009

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