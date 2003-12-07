مدافع تيم ذوب آهن: برخوردم با علي دايي عمدي نبود

ابراهيم تقي پورمدافع تيم فوتبال ذوب آهن درپايان اين ديداربا بيان مطلب فوق به خبرنگاراعزامي" مهر" گفت: اين درست كه دراين ديدارمن مامورمهارعلي دايي بودم، ولي هرگزقصد نداشتم اورا دچارمصدوميت كنم. درصحنه اي كه منجربه آسيب ديدگي پشت پاي دايي شد ما باهم به هوا پريديم ولحظه فرود پاي من به پشت پاي دايي برخورد كرد وباعث صدمه ديدگي اوشد. من دراين صحنه هيچ عمدي نداشتم واين تنها يك اتفاق بود كه دربازي فوتبال اجتناب ناپذيراست.

مدافع تيم ذوب آهن درباره شيوه بازي پرسپوليس افزود: به نظرمن اشتباه آنهااين بودكه فقط با توپهاي بلند قصد بازكردن دروازه ما را داشتند وبا مدافعين بلند قامتي كه تيم ماازآن برخورداراست، اين روش مناسبي نبود. پرسپوليس درنيمه دوم زماني كه به بازي زميني روي آورد، بهتربازي كرد ولي فكر مي كنم تيم ما بهتر بود و اجازه نداد آنها برنامه هاي خود را درزمين پياده كنند.

وي درباره بازي دفاعي ذوب آهن درنيمه دومخاطرنشان كرد: پرسپوليس نيمه اول يك گل ازما دريافت كرده بود وطبيعي بود براي جبران اين گل فشاربياورد وهجومي بازي كند. دراين شرايط تيم ما ناخودآگاه عقب كشيد وبراي حفظ تك گل خود تلاش كرد واين هم كاملا طبيعي بود. خوشبختانه پرسپوليس درنيمه دوم ودرلحظاتي كه دايي را دراختيار نداشت بازهم باارسال توپهاي هوايي بدنبال گلزني بود كه اين همان چيزي بود كه ما مي خواستيم.

تقي پوردرپايان تصريح كرد: خوشحالم كه ازاين بازي سخت با دست پرخارج شديم وتوانستيم قهرمان نيم فصل شويم. ما درطول بازيهاي گذشته زحمات زيادي براي موفقيت در ليگ برترمتحمل شديم وخوشحالم زحمات ما نتيجه داد وتوانستيم بالاترازتيمهاي باسابقه درصدرجدول قرار بگيريم.