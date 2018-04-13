تمام مشکلات جهان اسلام به خاطر دوری از سیره پیامبر اکرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار با بیان اینکه همیشه سلطه اقتصادی پیش زمینه سلطه سیاسی و در نهایت استعمار ملت‌ها بوده است، افزود: حمایت از کالای ایرانی در این شرایط سخت که دشمن با تمام توان خود به میدان آمده تا نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد بهترین نسخه نجات بخش و شفابخش کشور است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر تلاش داشته‌اند با نگاه جامع، اقتصاد را جبهه جدید و اصلی‌ترین صحنه تقابل دشمن با نظام اسلامی معرفی کنند. سکان‌دار کشتی انقلاب، با درایت الهی، جبهه هدف‌گذاری شده دشمن را به خوبی شناسایی کردند و مکرر چند سال است نهیب می‌زنند که مراقب تنگه‌های نفوذ دشمن باشیم.

موسوی با بیان اینکه نام‌گذاری سال‌های اخیر و مفهوم تمام عناوین شعار سال‌های اخیر در حوزه فرهنگ اقتصاد و مصرف به این معنی است که باید یک خط پدافندی را در مقابل دشمن آرایش داد و آن تقویت اقتصاد داخلی است، افزود: حمایت از کالای ایرانی در حقیقت حمایت از کار ایرانی، حمایت از کارگر ایرانی، حمایت از سرمایه ایرانی، حمایت از کارخانه، تولید ملی، خانواده ایرانی، اقتصاد ایرانی و در واقع تقویت وجهه ملی است که باعث عزت نظام اسلامی می‌شود و کشور را از مشکلات اقتصادی نجات می‌دهد.

موسوی با اشاره به ۲۷ رجب بعثت نبی مکرم اسلام، گفت: عید مبعث، عید بر انگیخته شدن برای از بین بردن رنج‌های بشر است.

وی ادامه داد: روز مبعث، روز رجوع به فطرت الهی است و روز به یاد آوردن میثاق و معاهده فطرت و یاد آوری نعمت فراموش شده است.

امام جمعه قیدار با بیان اینکه امروز تمام مشکلات جامعه و جهان اسلام به خاطر دوری از خلق عظیم و سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم و ائمه اطهار (ع) است، گفت: همه بدی‌ها، ذلت‌ها و شقاوت‌ها ناشی از دور شدن از این سرچشمه‌ زلال است، تنها نسخه درمان دردها و مشکلات امروز مسلمانان، بازخوانی سیره واقعی پیامبر (ص) است.

موسوی افزود: استکبار و دشمنان اسلام تمام سعی و تلاش خود را می‌کنند که جهان اسلام را از تعالیم راستین پیامبر اکرم دور کنند.

وی در ادامه به ‌۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی اشاره کرد و گفت: ۲۹ فروردین سالروز تولد ارتش جمهوری اسلامی ایران است که یک روز بزرگ در تاریخ ملت ایران است.

موسوی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است، گفت: ایمان به خدا، عشق خدمت به ملت، و دلدادگی به خط ولایت و امامت و اطاعت از ولایت فقیه مهم‌ترین ویژگی‌های ارتش ایران است.

امام جمعه قیدار گفت: در ۲۹ فروردین، ارتش ایران حیات دوباره یافت، حیات دوباره ارتش با عشق به خدا و تبعیت ازامام (ره) و دلبستگی به ملت مؤمن و انقلابی ایران شروع شد.