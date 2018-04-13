مشکل ارزی با رجزخوانی و صدور بخش نامه حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه قرچک با اشاره به روایات گفت: انسان پرهیزگار و با تقوا ۳ نشانه دارد، اخلاص در عمل ، کوتاهی در آرزوی دنیایی و بهره گیری و استفاده از فرصت. تقوا در مدیریت جامعه اسلامی و نظام اسلامی، شرط اساسی ، لازم و واجب است.

وی افزود: مدیر با تقوا فقط برای خداوند و خدمت به مردم ، مسئولیت را می پذیرد ، طمع ندارد و برای خودش جمع نمی کند و مسئولیت را یک فرصت الهی برای خدمت می داند.

امام جمعه قرچک با بیان این که اگر به شعار سال گذشته عمل می شد قطره چکانی و میلی متری کار نمی شد، امسال مشکلات اقتصادی ما کمتر بود، اضافه کرد: هر چه نسبت به برنامه های داخلی و اقتصاد مقاومتی تعطیل باشیم وتوجه نکنیم، دشمن را قوی کردیم، رقیب معاند را جسور و پر طمع کرده و به دشمن کمک کردیم، تولید و اشتغال تبدیل شد به یک سری حرکت های بی پایه و بی اساس، روکاری و رونمایی و آمار دروغین ، واگذاری اعتبارات برخی وابستگان سیاسی. الان هم باید مشکل ارزی را با حساب و کتاب و برنامه های اصولی و حقیقی حل کرد.

وی ادامه داد: با صدور بخش نامه و اطلاعیه و رجز خوانی مشکل ارز حل نمی شود، باید طرح ها قابل اجرا باشد، تولید کننده ارز، دولت است. دریافت کننده ، دولت است، مصرف کننده هم دولت است، توزیع کننده نیز دولت است، هیچ عامل دیگری تاثیر ندارد تا به گردن دیگری انداخته شود، ربطی هم به تحریم ندارد، هیچ اتفاقی رخ نداد، نه قیمت نفت مشکل پیدا کرد نه فشار مالی از بیرون بود، فقط مسئله مدیریتی است.

اسماعیلی با بیان این که چرا با مردم صادق نیستید، گفت: باید به مشکلات قشر ضعیف و فقیر ولی شریف توجه کنید، قبول کنیم خانواده های متدین و عزیزی هستند که وضعیت بسیار بدی دارند، امام راحل (ره) در کتاب صحیفه جلد ۲۱ صفحه ۸۶ فرمودند «فقرا و متدینین بی بضاعت ، گردانندگان و برپا دارندگان واقعی انقلاب هستند. » ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. تمام مشکلات و بحران ها قابل پیش بینی و پیشگیری است ، نباید گذاشت بحران به وجود بیاید بعد هم تصمیم عجولانه و غیر واقعی گرفته شود.

وی با بیان این که مردم از نوسان نرخ ضرر می کنند، گفت: عده ای از جان برکفان و مجاهدان نستوده و غیور در این کشور و دیگر کشورهای اسلامی مثل لبنان و یمن هستند که با تبعیت و فرمانبری به موقع و عمل به رهنودهای مقام معظم رهبری لحظه لحظه تولید قدرت می کنند و به پیش می روند و دشمن را وحشت زده کردند، از آنها یاد بگیریم.

موشک های انصارالله بن سلمان را وحشت زده کرد

خطیب جمعه قرچک اضافه کرد: اصابت موشک نقطه زن انصار الله یمن به وزارت دفاع عربستان در ریاض، سران سعودی را به شدت وحشت زده کرد و توجه افکار عمومی به تحولات سوریه را که هر لحظه منتظر اتفاقی بودند، تغییر داد. رجز خوانی عربستان برای حمله به سوریه و شیطنت بن سلمان تبدیل به کابوس شد، که باید به فکر جان خود باشد.

وی افزود: معرکه ترامپ هم ناکام و یک شبه لحن سخنش عوض و خواستار مذاکره با روسیه شد، انگلیس و فرانسه دلالان هم که اعلام حمایت و همراهی با آمریکا داشتند پشیمان شدند، عقلای کشورهای متحد به دولتهاشان اعلام کردند، دنباله روی ترامپ دم دمی مزاج نشوید، او مرد شماره یک بلوف های توخالی است ، حالا همه فهمیدند شهدا مدافع حرم چه قدرتی آفریدند.

نیروهای مسلح ما بدون توجه به خواسته های بی اساس استکبار به پیش می روند

اسماعیلی ۲۹ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت و گفت: به ارواح شهدا ارتش به ویژه افتخار ایران اسلامی و افتخار شهر و دیارمان شهید ستاری وهمچنین شهید صیاد شیرازی درود می فرستیم، در اوج نا باوری دشمنان نقاش و شیطان صفت که قصد سوء و فتنه در ارتش را داشتند ، امام عزیز و بصیرمان (ره) بلافاصله خود را بزرگترین حامی ارتش معرفی کرده و روز ۲۹ فروردین ۵۸ را رو ارتش نامیدند، به تعبیر فرمانده معزز کل قوا امروز ارتش قهرمان ما با افزایش توان و قدرت بازدارندگی به حصن حصین انقلاب تبدیل شده است.

وی گفت: امروز نیروهای مسلح ما بدون هیچ توجهی به خواسته های ابلحانه و بی اساس استکبار و همپیمانش بسرعت به سمت تقویت وتجهیز نیازهای لازم بپیش می رود . مجهز بودن به ابزار دفاعی برای دفاع از خود وهمه مظلومان عالم لازم و واجب است .