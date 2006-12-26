پاکستان مرزهای خود با افغانستان را مین گذاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، ریاض محمد خان معاون وزیر امور خارجه پاکستان دریک کنفرانس خبری اعلام کرد: به ارتش پاکستان دستور داده شده است الگوهایی را برای احداث گزینشی حصار و مین گذاری در مرز ایجاد کنند.



وی افزود : این کارها به طور گزینشی انجام خواهد شد .



این دیپلمات ارشد پاکستانی خاطرنشان کرد : این تدابیر، مکمل تدابیری خواهد بود که تا کنون برای جلوگیری از فعالیت شبه نظامیان از پاکستان به داخل خاک افغانستان اجرا می شود .



افغانستان و جامعه بین المللی بارها پاکستان رامتهم کرده اند که در جلوگیری از ورود شبه نظامیان طرفدار طالبان به داخل خاک افغانستان برای حمله به نظامیان خارجی سهل انگاری می کنند.



جیمز جونز ژنرال ارشد سابق ناتو پیشتر هشدار داد که جنگجویان طالبان با وجود قرارداد اسلام آباد و روسای قبایل به منظور قطع حملات این گروه، همچنان از پاکستان وارد افغانستان می شوند.