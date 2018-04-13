  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۴۸

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام خبر داد:

لغزنده بودن جاده ها و معابر شهری ایلام

لغزنده بودن جاده ها و معابر شهری ایلام

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام از لغزنده بودن جاده ها و معابر شهری ایلام بر اثر بارش باران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سرهنگ محسن ناصری امروز در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بارش باران در اکثر نقاط استان از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی گفت: با توجه به بارش باران و پیش بینی وضع هوا در روزهای آتی، همچنین لغزنده بودن جاده ها و معابر شهری از شهروندان و رانندگان می خواهیم با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی افزود: بارش باران در سطح جاده ها لایه ای از لغزندگی را به جهت دود ناشی از خودروها و مواد نفتی ایجاد می کند به همین دلیل رانندگان تمرکز کمتری بر کنترل خودرو در جاده و معابر دارند.

سرهنگ ناصری تصریح کرد: در این شرایط رانندگان باید نسبت به شرایط عادی حداقل سرعت را در نظر گرفته و ضمن رعایت فاصله طولی از گردش های بی مورد و ناگهانی که موجب از دست رفتن کنترل دیگر رانندگان می شود پرهیز کنند.

رئیس پلیس راهور ایلام در پایان به رانندگان توصیه کرد: اگر قصد خارج شدن از شهر و استان خود را دارید حتما خودروی خود را بازدید و از ایمن بودن تجهیزات بالاخص لاستیک و آج های آن اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 4270294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها