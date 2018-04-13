لغزنده بودن جاده ها و معابر شهری ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بارش باران در اکثر نقاط استان از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی گفت: با توجه به بارش باران و پیش بینی وضع هوا در روزهای آتی، همچنین لغزنده بودن جاده ها و معابر شهری از شهروندان و رانندگان می خواهیم با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

وی افزود: بارش باران در سطح جاده ها لایه ای از لغزندگی را به جهت دود ناشی از خودروها و مواد نفتی ایجاد می کند به همین دلیل رانندگان تمرکز کمتری بر کنترل خودرو در جاده و معابر دارند.

سرهنگ ناصری تصریح کرد: در این شرایط رانندگان باید نسبت به شرایط عادی حداقل سرعت را در نظر گرفته و ضمن رعایت فاصله طولی از گردش های بی مورد و ناگهانی که موجب از دست رفتن کنترل دیگر رانندگان می شود پرهیز کنند.

رئیس پلیس راهور ایلام در پایان به رانندگان توصیه کرد: اگر قصد خارج شدن از شهر و استان خود را دارید حتما خودروی خود را بازدید و از ایمن بودن تجهیزات بالاخص لاستیک و آج های آن اطمینان حاصل کنند.