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۲۵ فروردین ۱۳۹۷، ۸:۱۷

آمریکا ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک به سوریه شلیک کرد

آمریکا ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک به سوریه شلیک کرد

شبکه خبری اسکای نیوز عربی در خبری فوری اعلام کرد: واشنگتن صبح شنبه (به وقت تهران) ۱۰۰ تا ۱۲۰ موشک به مواضع نظامی سوریه شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای نیوز همچنین به نقل از «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا اعلام کرد که وی از حمله ائتلاف آمریکا به سوریه حمایت کرده است.

شبکه خبری سی ان ان آمریکا نیز در این باره گزارش داد: دست کم یک کشتی جنگی آمریکایی مستقر در دریای سرخ و بمب افکن های بی ۱ در حمله نظامی به سوریه مشارکت داشته است.

پیش از تجاوز آمریکا و متحدان آن به سوریه که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت، بسیاری از تحلیلگران نسبت به تبعات و عواقب نامطلوب آن در افزایش تنش در منطقه هشدار دادند.

رسانه‌های غربی در روزهای گذشته مدعی استفاده از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما سوریه شده بودند و آمریکا، انگلیس و فرانسه به همین بهانه، احتمال اقدام نظامی مشترک علیه این کشور را مطرح کردند.

ادعای استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی درحالی مطرح می شود که دولت دمشق، در پی توافق سال ۲۰۱۴، موافقت کرد که تمامی تسلیحات شیمیایی خود را به نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاح های شیمیایی تحویل دهد و تاکنون هیچ مدرکی دال بر نقض تعهدات دمشق ارائه نشده است

کد مطلب 4270379

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