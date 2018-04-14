به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند که با استقرار سامانه کم‌فشار بارشی از روز شنبه و تقویت آن هم‌زمان با بامداد یکشنبه، بارش باران در استان سمنان منجر به آب‌گرفتگی معابر و حتی وقوع سیل در مناطق کوهستانی و دشت‌ها شود، همچنین پیش‌بینی می‌شود دمای هوا نیز متأثر از این بارش‌ها یک تا سه درجه سردتر شود.

پیش‌بینی هواشناسی برای مرکز استان سمنان، بارش باران از عصر شنبه خواهد بود و برای روز یکشنبه و دوشنبه نیز بارش باران، آب‌گرفتگی معابر، رگبار و رعد برق پیش‌بینی می‌شود، هم‌زمان با صبح شنبه دمای هوا در مرکز استان ۱۵ درجه بالای صفر است و آسمان نیمه‌ابری اما با افزایش ابرها از سمت غرب از شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه شاهد آغاز بارش‌ها خواهیم بود.

برای روز یکشنبه اما بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان ۱۹ و ۱۴ درجه بالای صفر گزارش‌شده و این در حالی است که امروز بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۱ و ۱۶ درجه بالای صفر است که این نشان از افت دمای هوا برای روز یکشنبه دارد. از سوی دیگر بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان در روز دوشنبه نیز ۲۰ و ۱۵ درجه بالای صفر خواهد بود که در این روز کم‌کم از میزان ابرها کاسته می‌شود. هشدار هواشناسی برای آب‌گرفتگی معابر در سمنان دیگر خبر قابل‌ذکر هواشناسی در این آخرین هفته فروردین‌ماه۹۷ است.

شاهرود یکشنبه‌ای بارانی دارد

شاهرود ابری اما وضعیتی تقریباً مشابه سمنان دارد، بارش باران از فردا در این شهرستان آغاز می‌شود اما تفاوت شاهرود با مرکز استان کاهش چشم‌گیرتر دمای هوا است، هم‌اکنون دماسنج‌ها در این بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان دیار قومس بر روی عدد ۱۱ هستند و پیش‌بینی می‌شود از ساعاتی دیگر بارش شدید باران به‌خصوص در ارتفاعات، شرایط جوی منطقه را دستخوش تغییرات اساسی کند.

بیشترین میزان بارندگی برای شاهرود اما شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه عنوان می‌شود به‌طوری‌که حتی هشدار برای آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن سیل در این شهرستان ارائه‌شده است درباره بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود نیز باید گفت پیش‌بینی هواشناسی برای روز شنبه ۲۱ و هشت درجه بالای صفر، روز یکشنبه ۱۶ و شش درجه بالای صفر و دوشنبه ۱۷ و هفت درجه بالای صفر خواهد بود که به‌وضوح می‌توان شرایط ناپایدار جوی در روز یکشنبه را مشاهده کرد.

آب‌گرفتگی و سیل در دامغان

در دامغان اما بارش باران برای روز یکشنبه آب‌گرفتگی معابر را رقم خواهد زد هم‌اکنون دمای هوای کهن دیار صدر دروازه ۱۳ درجه بالای صفر است و آسمان نیمه‌ابری گزارش می‌شود، با استقرار سامانه کم‌فشار بارشی از شامگاه گذشته در برخی نقاط دامغان نیز مانند شاهرود باران باریده و این امر باعث شده صبح اول هفته مطبوعی در این شهرستان رقم بخورد، شرایط اما از روز یکشنبه تغییر می‌کند و باید شاهد بارش بسیار شدید باران به‌خصوص در ارتفاعات این شهرستان باشیم.

در میامی هم اوضاع مشابه است، روز یکشنبه در این شهرستان نیز باران مردم را غافلگیر خواهد کرد این پدیده به‌خصوص در کالپوش به وقوع خواهد پیوست اما با این تفاوت که استقرار ابرهای باران‌زا کمی دیرتر از سایر نقاط استان به این بخش می‌رسد هم‌اکنون دمای هوا در میامی ۱۲درجه بالای صفر و آسمان کاملاً ابری است، اما شب گذشته نیز بارش باران هوای میامی را تمیز کرد اما رگبار، بارش باران، رعدوبرق و مه صبحگاهی در کنار آب‌گرفتگی معابر پیش‌بینی هواشناسی برای این شهرستان خواهد بود.

بارش حتی در غرب

استقرار سامانه کم‌فشار بارشی آن‌قدر آسمان دیار قومس را تحت‌الشعاع قرار داده که گرمسار و ایوان کی که همیشه در زمره گرم‌ترین و خشک‌ترین شهرستان‌های استان هستند نیز امروز آسمانی ابری دارند و بارش باران تا یکشنبه در این دو شهرستان ادامه دارد، دمای هوا در روز شنبه برای این دو شهرستان همسایه به ترتیب ۱۶ و ۱۴ درجه بالای صفر است و پیش‌بینی هواشناسی برای امروز و فردای این دو شهرستان بارش شدید باران، رعدوبرق و در برخی نقاط رگبار پراکنده خواهد بود.

درنهایت باید نتیجه گرفت آخرین روزهای فروردین‌ماه برای مردم استان سمنان با بارش باران همراه خواهد بود استقرار سامانه کم‌فشار بارشی از روز بیست و چهارم فروردین‌ماه ۹۷ در این استان سبب شده تا تمام هشت شهرستان استان تحت تأثیر این امر قرار گیرند، برای روز بیست و پنجم و بیست و ششم فروردین‌ماه نیز رگبار پراکنده، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و حتی جاری شدن سیل و آب‌گرفتگی معابر و جاده‌های روستایی پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا برای روز یکشنبه نسبت به امروز دو سه درجه خنک‌تر می‌شود.

هشدار برای سیل

هشدار هواشناسی مبنی بر آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن سیل اما سبب شده تا نیروهای خدمات شهری وامدادی نیز برای روز شنبه تا سه‌شنبه در سطح استان سمنان آماده‌باش باشند تا در صورت لزوم وارد عمل شوند، این نخستین بارش شدید منجر به آب‌گرفتگی معابر استان سمنان در سال۹۷ خواهد بود.

گفتنی است سامانه کم‌فشار بارشی از شامگاه دوشنبه استان سمنان را ترک می‌کند و آخرین نقطه‌ای که این سامانه بر آن تأثیرگذار خواهد بود، کالپوش و دشت دانیال و رضوان در میامی و خوش ییلاق در شاهرود خواهد بود.