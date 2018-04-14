  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

باران بهاری خراسان شمالی را فرا گرفت

باران بهاری خراسان شمالی را فرا گرفت

بجنورد- بارش شدید و رگباری باران از صبح امروز خراسان شمالی را فرا گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران خراسان شمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی که از صبح امروز وارد استان شده سبب بارندگی در شهرستان های مختلف شده است.

حسین عظیمی بیان کرد: بارش رگباری علاوه بر آبگرفتگی معابر در برخی نواحی امکان سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها را خواهد شد.

عظیمی به کشاورزان و باغداران توصیه کرد: برای جلوگیری از خسارت های احتمالی، تمهیدات لازم را پیش بینی کرده و از چرای دام در حاشیه های رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.

وی تصریح کرد: سامانه بارشی تا ۲۷ فروردین ماه جاری در خراسان شمالی فعال است.

کد مطلب 4270511

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه