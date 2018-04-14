به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی به هند سفر کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که وی به دعوت مقامات هندی به این کشور سفر کرده است.

بهرامی در این سفر با وزرای دفاع، خارجه و رئیس ستاد مشترک ارتش هند دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، وی با مقامات هندی بر روی همکاری‌های این کشور در عرصه آموزش ارتش ملی افغانستان و همچنین کمک‌های دولت هند در بخش نیروی هوایی این کشور گفتگو کرده است.

در جریان این سفر، وزیر دفاع افغانستان از تولیدات دفاعی و پیشرفت‌های که اخیراً در صنایع نظامی هند بوجود آمده نیز دیدن کرد.