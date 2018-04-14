نرخ بالای خوراک، علت پایین بودن صادرات برق/زمان را از دست ندهیم

پیام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از دلایل عدم حضور پررنگ ایران در بخش صادرات برق را اختلاف نظر وزارت نفت و نیرو بر سر نرخ خوراک گازی نیروگاههای حرارتی دانست و گفت: نرخ خوراکی که وزارت نفت برای نیروگاههای حرارتی تخصیص می دهد، تقریبا نزدیک به نرخ صادراتی گاز است که برای تولید برق، رقم بالایی محسوب می‌شود. به همین دلیل سرمایه گذاری برای احداث واحدهای نیروگاهی حرارتی جدید به منظور توسعه امر صادرات برق، توجیه اقتصادی پیدا نمی کند.

وی افزود: این در حالی است که کشورهای همسایه که می توانند بازار صادراتی خوبی برای برق ایران محسوب شوند، به سرعت نیاز خود به برق را از طرق مختلف رفع می کنند.

باقری همچنین انحصار صادرات برق در دست بخش دولتی را یکی دیگر از عوامل موثر بر رونق کم صادرات برق کشور دانست و ادامه داد: بخش خصوصی هیچ نقشی در حوزه صادراتی برق ندارد؛ این در حالی است که ظرفیت نصب شده نیروگاههای کشور ۸۰ هزار مگاوات است؛ حال آنکه مجموع صادرات برق ایران به کشورهایی که با آنها مرز زمینی داریم حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاوات است. به این ترتیب می توان گفت ایران به سرعت در حال از دست دادن زمان برای حضور در بازارهای صادراتی برق است.

عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی ایران تصریح کرد: صنعت برق کشور در بخش تولید تجهیزات و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی از مزیت‌های مناسب و قابل رقابتی برخوردار است که دولت می تواند با تسهیل روند و زیرساخت‌های حمایت از صادرات غیرنفتی به صورت همزمان از تولید کالای ایرانی حمایت کند.

به گفته باقری، با وجود آنکه به نظر می رسد مسئولان در راستای اجرای سیاست های رونق صادرات غیرنفتی تلاش می کنند اما نگاهی به آمار در سال های گذشته نشان می دهد که این امر نیازمند همت بیشتری است چرا که سال ۹۶ را با تراز صادراتی منفی به پایان بردیم چنانچه در سال گذشته میزان صادرات کشور ۴۷ میلیارد دلار بوده است در حالی که میزان واردات رقم ۵۴ میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. به طور کلی روند صادراتی کشور نشان می دهد که طی سالهای گذشته میزان صادرات کشور بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار محبوس بوده.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه صنعت برق از پتانسیل مطلوبی در زمینه صادرات برخوردار است اظهار داشت: این صنعت با تکیه به پتانسیلی که دارد می تواند گام قابل توجهی در بخش صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی برداشته و در نتیجه ارزش افزوده و ارزآوری بسیار بالایی برای کشور به ارمغان بیاورد که این امر حمایت های مسئولین به ویژه در بخش دیپلماسی صادرات و ایجاد زیرساخت های عملیاتی بانکی را می طلبد چرا که در بخش صادرات صنعت برق همچنان مشکلات انتقال ارز گشایش خطوط اعتباری و صدور تضامین پابرجاست.

به گفته این فعال بخش خصوصی به دلیل اینکه ایران امکان تولید برق با نرخ رقابتی خوبی را دارد می تواند نقش مهمی در زمینه صادرات برق ایفا کند بنابراین می توان گفت یکی از روش های حمایت دولت از کالای ایرانی در این صنعت، کمک به معطوف کردن نگاهها و ظرفیت ها به بخش صادرات و بازارهای خارج از کشور است.