حجازي و قلعه نويي حاشيه هاي اين بازي را از بين بردند

عليرضا منصوريان زننده گل اول استقلال دربازي امروزاين تيم مقابل استقلال اهوازبا بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" گفت: خوشبختانه ناصرحجازي وامير قلعه نويي پيش ازآغاز بازي با برخورد خوب خود هرگونه شائبه راازبين بردند ونشان دادند كه اين دو تيم ازيك خانواده هستند.

منصوريان افزود: ما درچهاربازي گذشته خود تنهاچهارامتياز كسب كرده بوديم ونيازبه پيروزي داشتيم كه رضا عنايتي با گل زيباي خود زحمات تمام تيم را به نتيجه رساند تا خود را به رده دوم جدول رده بندي برسانيم.

وي درادامه خاطرنشان كرد: من سال گذشته تلاش بسياري كردم تا به شرايط امروزبرسم ودرابتداي فصل مصدوميت مانع ازاوج گيري دوباره من شد كه به لطف خدا واعتماد مربيان تيم درحال حاضردرشرايط ايده آل قراردارم وبراي موفقيت استقلال ازهيچ كوششي فروگذارنخواهم بود.

منصوريان درمورد ناصرحجازي يادآورشد: من سالها شاگرد ايشان بوده ام وبراي وي احترام زيادي قائلم وفكرمي كنم با تحولي كه او دراستقلال اهوازبوجود آورده پس ازسالها شاهد توان واقعي اين تيم درعرصه فوتبال كشورباشيم.

گلزن استقلال درخصوص تماشاگران اين مسابقه تصريح كرد: ازتمامي هواداران استقلال كه دراين بازي هردوتيم را تشويق كردن و اجازه ندادند تاحرمت ورزشگاه شكسته شود سپاسگزارم واميدوارم اين سرمايه هاي واقعي ورزش همواره اينگونه به ارزشهااحترام بگذارند.

وي همچنين درزمينه درگيري پايان بازي تصريح كرد: بازيكن استقلال اهوازبدون قصد وغرض محكم توپ را روي پاي نيكبخت تكل كرد كه ماناخود آگاه به سمت اين بازيكن رفتيم كه درپايان با روبوسي قضيه خاتمه يافت، چون به هرحال نيكبخت ازسرمايه هاي فوتبال ما است وبايد براي حفظ سلامتي اوتلاش كنيم.