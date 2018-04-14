جرمی کوربین:مشروعیت حمله به سوریه زیر سوال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس امروز شنبه خطاب به «ترزا می» نخستوزیر این کشور گفت که باید پیش از هرگونه حمله موشکی علیه سوریه، از پارلمان انگلیس کسب تکلیف میکرد.
وی دراینباره گفت: بمبها قادر به نجات زندگی یا تامین صلح نیستند. این اقدام که مشروعیت آن مورد سوال است، خطر تشدید تنشها را افزایش میدهد.
کوربین ادامه داد: انگلیس باید برای حصول صلح در سوریه، نقش رهبری ایفا کند نهاینکه دنبالهرو آمریکا باشد و جان نظامیانش را به مخاطره بیندازد.
گفتنی است بامداد امروز متجاوزان آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی اهدافی در سوریه را بمباران کردند.
این اقدام به بهانه حمله شیمیایی ادعایی به شهر «دوما» سوریه انجام شد.
