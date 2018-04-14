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۲۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

محکومیت ۳۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در ایرانشهر

محکومیت ۳۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در ایرانشهر

زاهدان - تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان قاچاقچی سوخت در ایرانشهر را ۳۷۷ میلیون ریال جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، مأمورین پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر به یک دستگاه خودروی تانکر مشکوک شدند که در پی اقدامات مأمورین خودرو متوقف و مقدار ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل از آن کشف شد.

بنا بر این گزارش در همین راستا این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه شعبه رسیدگی کننده مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف را وارد دانسته و متخلفین را علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه جمعاً به میزان ۳۷۷ میلیون ریال محکوم کرد.

کد مطلب 4270617

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