محکومیت ۳۰۰ میلیون ریالی قاچاقچی سوخت در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، مأمورین پلیس آگاهی شهرستان ایرانشهر به یک دستگاه خودروی تانکر مشکوک شدند که در پی اقدامات مأمورین خودرو متوقف و مقدار ۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل از آن کشف شد.

بنا بر این گزارش در همین راستا این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه شعبه رسیدگی کننده مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف را وارد دانسته و متخلفین را علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه جمعاً به میزان ۳۷۷ میلیون ریال محکوم کرد.