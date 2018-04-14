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۲۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۰۶

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی:

مشکل تملک اراضی جاده تبریز- اهر حل شده است/تامین منابع مالی پروژه

مشکل تملک اراضی جاده تبریز- اهر حل شده است/تامین منابع مالی پروژه

تبریز- مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از حل مشکلات تملک اراضی و منابع مالی پروژه جاده تبریز- اهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید اخلاقی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان شرقی از بخشی از جاده تبریز- اهر و هریس به خبرنگاران گفت: با آغاز فصل کاری، با پیمانکاران این پروژه توافقاتی مبنی بر لزوم تکمیل هر چه سریع تر این جاده صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از طول این جاده زیر بار ترافیک رفته و برای تکمیل هر چه سریعتر ۵۰ درصد باقیمانده نیز تلاش می شود.

اخلاقی با بیان اینکه در گذشته این پروژه دارای مشکلات مالی و تملک اراضی بود، گفت: مساله تملک اراضی حل شده و از نظر تامین منابع مالی برای پیمانکاران نیز مشکلی نداریم.

وی افزود: در صورتی که روند احداث این محور بر حسب برنامه زمان بندی پیش برود، تا پایان سال شاهد افتتاح کامل پروژه خواهیم بود.

مدیر کل راه و شهرسازی همچنین از برگزاری جلساتی با پیمانکاران پروژه تا آخر هفته جاری خبر داد.

کد مطلب 4270739

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    نظرات

    • قره داغی IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
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      پاسخ
      مشکل تملک اراضی کی حل شده که مالکان خبر ندارند؟ ضمنا خیلی ها هنوز پول زمینهایشان را نگرفته اند.

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