مشکل تملک اراضی جاده تبریز- اهر حل شده است/تامین منابع مالی پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، توحید اخلاقی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان شرقی از بخشی از جاده تبریز- اهر و هریس به خبرنگاران گفت: با آغاز فصل کاری، با پیمانکاران این پروژه توافقاتی مبنی بر لزوم تکمیل هر چه سریع تر این جاده صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ درصد از طول این جاده زیر بار ترافیک رفته و برای تکمیل هر چه سریعتر ۵۰ درصد باقیمانده نیز تلاش می شود.

اخلاقی با بیان اینکه در گذشته این پروژه دارای مشکلات مالی و تملک اراضی بود، گفت: مساله تملک اراضی حل شده و از نظر تامین منابع مالی برای پیمانکاران نیز مشکلی نداریم.

وی افزود: در صورتی که روند احداث این محور بر حسب برنامه زمان بندی پیش برود، تا پایان سال شاهد افتتاح کامل پروژه خواهیم بود.

مدیر کل راه و شهرسازی همچنین از برگزاری جلساتی با پیمانکاران پروژه تا آخر هفته جاری خبر داد.