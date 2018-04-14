حمله به سوریه نمایشی بود/ترامپ خواهان مواجهه باایران و روسیه نیست

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا: بامداد امروز متجاوزان آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی اهدافی در سوریه را بمباران کردند. این اقدام به بهانه حمله شیمیایی ادعایی به شهر «دوما» سوریه انجام شد.

در گفتگو با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا به بررسی ابعاد این حمله پرداخته ایم که در ادامه آمده است. انتصار از کارشناسان برجسته بین المللی در حوزه خاورمیانه است که کتاب «سیاست خاورمیانه ای کردها» وی از منابع مهم در حوزه مطالعات کردی است.

*اهداف حمله اخیر آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه چه بود؟

یک هدف اصلی حمله اخیر آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه این بود که ترامپ نشان دهد که آمریکا به حرفی که بزند عمل می کند و می تواند به سوریه حمله کند بدون ترس از واکنش روسیه.

حداقل این پیغامی است که ترامپ برای تبلیغات از گسترش قلدری آمریکا استفاده خواهد کرد.

هدف دیگر این حمله این بود که غرب و به خصوص آمریکا به همپیمانان عرب خود در منطقه نشان دهد که آمریکا پشت آنها را دارد. ولی به طور کلی این حملات تبلیغاتی بودند و از نظر نظامی نمی توان گفت که تاثیر دراز مدتی داشته باشد.

*چرا این حمله قبل از مشخص شدن نتایج بازرسی سازمان منع تسلیحات شیمیایی صورت گرفت؟

برای اینکه آمریکا تمایل چندانی به بازرسی سازمان منع تسلیحات شیمیایی نداشت چون از این نگران بود که نتایج به دست آمده آنچه آمریکا می خواست نباشد و لذا نتواند از آن استفاده تبلیغاتی برای حمله نظامی به سوریه کند

*حمله صورت گرفته محدود بوده و دلیل آنرا برخی هراس از واکنش روسیه و ایران دانسته اند. نظر شما در این خصوص چیست؟

البته حمله صورت گرفته آنچنان نیز محدود نبود چون بیش از ۱۰۰ موشک کروز به سوریه شلیک شد. گرچه به گفته وزارت دفاع روسیه اکثریت این موشکها توسط سیستم دفاعی سوریه از مسیر خارج شده و به اهدافشان اصابت نکردند.

همانطور که قبلا گفتم جنبه تبلیغی این حملات برای ترامپ مهم بود و لذا او تمایلی به درگیری با روسیه و یا ایران نداشت.

*گروه جیش الاسلام که مورد حمایت عربستان است و اخیرا از غوطه شرقی خارج شده از محدود بودن این حملات اظهار ناراحتی کرده است. آیا حمله صورت گرفته توازن قوا در سوریه را تغییر می دهد؟

حملات آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه تاثیری در توازن قوا در سوریه نخواهد داشت و شاید سوریه را در مبارزه با گروهای تکفیری و تروریستی مانند جیش الاسلام مصمم تر کند.