سید حسن طباطباییان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارش‌های روز شنبه در دامغان که منجر به ایجاد خساراتی به راه‌های روستایی و کشاورزی شد، اظهار داشت: در پی وقوع بارش باران از ساعت ۲۲ شب گذشته تا ساعت ۱۷ عصر شنبه که در برخی از مناطق منجر به جاری شدن سیل و بروز خسارتی شد، ستاد مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور سایر دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان به حالت آماده‌باش درآمدند.

وی اضافه کرد: براثر گزارش ثبت‌شده اداره هواشناسی دامغان از شب گذشته تاکنون در دامغان ۲۲ میلی‌متر، امیریه ۲۶.۵ میلی‌متر، خوران ۶.۵ میلی‌متر، دیباج ۹.۲ میلی‌متر و حسینان پنج میلی‌متر باران باریده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرماندار دامغان تصریح کرد: در برخی از نقاط شهرستان شامل منطقه قوشه، صح، تویه رودبار، صید آباد و امیرآباد شاهد بارش تگرگ بوده‌ایم همچنین ارائه خدمات از سوی دستگاه خدمات رسان در حال انجام است.

طباطباییان، اظهار داشت: میزان خسارت وارده براثر بارش باران همراه با تگرگ به ابنیه‌ راه، کشاورزی و مسکونی در دست بررسی است.

وی از طغیان رودخانه در شهر امیریه خبر داد و افزود: براثر بارش باران و مه شدید تصادف زنجیره‌ای چند دستگاه خودرو سواری در محور دامغان- سمنان نیز رخ داد که با حضور عوامل پلیس راه، مسیر بازگشایی شد.