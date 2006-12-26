"گاهی خوش، گاهی غم" رکورددار بینندگان آذرماه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر مبنای آخرین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما از بینندگان، فیلم های "گاهی خوش، گاهی غم" و "فاز چهارم" که از شبکه تهران پخش شدند، به ترتیب با 8/21 و 5/14 درصد بیننده به عنوان پربیننده ترین فیلم های سینمایی هفته دوم آذرماه بودند. این دو فیلم به ترتیب با 8/93 درصد و 4/95 درصد میزان رضایت بینندگان سیما را کسب کردند.

فیلم سینمایی "گاهی خوش، گاهی غم" محصول کشور هندوستان است که سال 2001 به کارگردانی یاش جوهر ساخته شده است. در این فیلم بازیگرانی چون آمیتاب باچن، شاهرخ خان، کاجول، رانی موکرجی، جایا باچان و هریتیک روشن به ایفای نقش پرداخته ‌اند.

نمایی از فیلم "گاهی خوش، گاهی غم"

داستان این فیلم حکایت زن و شوهری ثروتمند و بدون فرزند است. آنها بعد از مدتی تصمیم می‌گیرند بچه ای را به فرزندی بپذیرند، حتی برای درس خواندن او را رهسپار بهترین کالج اروپا می‌کنند. فرزند آنها بعد از اتمام درس به هندوستان برمی‌گردد و عاشق دختری از یک خانواده متوسط می‌شود، اما پدرش برای او دختر ثروتمندی را انتخاب می‌کند. تا اینکه پسر بر خلاف میل پدرش با دختر ازدواج می‌کند و این مسئله باعث می‌شود از خانواده رانده شود ...

برایان گورس سال 2001 فیلم "فاز چهارم" را بر اساس فیلمنامه جف هیر و داستان زانی لئو جلوی دوربین برد. ژانر این فیلم اکشن، درام و تریلر است و بازیگرانی چون دین کین، برایان بورث، می می کوزیک و هیثر ماتیسند در آن بازی کرده اند. داستان این فیلم کانادایی با زمان اصلی 103 درباره فردی به نام سایمن است که به علت استفاده از مواد نیروزا بازداشت می شود. وی پس از آزادی از زندان در بیمارستان بستری می شود و دکتر وانیک به او هشدار می دهد دیگر دنبال فوتبال نرود.

همچنین سریال "هشدار برای کبری 11" با 5/53 درصد و میزان رضات 7/97 درصد پربیننده ترین سریال هفته دوم آذرماه بوده است.