به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین سیاست­های جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع می ­رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:

ارز مسافرتی

ارز درمانی

ارز مأموریت

ارز دانشجویی

ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه­ های درمانی اعضای هیأت علمی

ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین­ المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی

هزینه شرکت در نمایشگاه ­های خارج از کشور

هزینه برگزاری نمایشگاه­ های بین­ المللی

حق الوکاله در دعاوی خارجی

اصل و سود سرمایه گذاری خارجی

کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله­ ها و ضمانت ­نامه­ های ارزی

هزینه دفاتر خارج از کشور

هزینه اجاره و اشتراک شبکه ­های اطلاعاتی

هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی­ های بین­ المللی،

هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهواره­ای و ارتباطی

هزینه شرکت های بیمه ایرانی

فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)

هزینه شرکت در آزمون های بین ­المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می­ شود

هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.

هزینه ­های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی

هزینه حق بیمه هواپیماها

حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور

هزینه ­های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه­ های خارجی

هزینه ­های انتقال درآمد ریالی شرکت ­های هواپیمایی خارجی

هزینه­ های مطالبه ارز ضمانت ­نامه ­های خارجی

هزینه ­های رانندگان حمل و نقل بین ­المللی

هزینه­ های فرصت­ های مطالعاتی

هزینه­ های شرکت در دوره ­های آموزشی خارج از کشور

هزینه­ های حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین ­المللی

هزینه ­های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه ­های وابسته

هزینه ­های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی

هزینه­ های تبدیل موجودی ریالی حساب ­های ایرانیان مقیم خارج از کشور

لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه ­های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.