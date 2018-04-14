به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین سیاستهای جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع می رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:
ارز مسافرتی
ارز درمانی
ارز مأموریت
ارز دانشجویی
ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه های درمانی اعضای هیأت علمی
ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی
هزینه شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور
هزینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی
حق الوکاله در دعاوی خارجی
اصل و سود سرمایه گذاری خارجی
کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله ها و ضمانت نامه های ارزی
هزینه دفاتر خارج از کشور
هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی
هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی های بین المللی،
هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهوارهای و ارتباطی
هزینه شرکت های بیمه ایرانی
فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)
هزینه شرکت در آزمون های بین المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می شود
هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور
بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.
هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی
هزینه حق بیمه هواپیماها
حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور
هزینه های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه های خارجی
هزینه های انتقال درآمد ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی
هزینه های مطالبه ارز ضمانت نامه های خارجی
هزینه های رانندگان حمل و نقل بین المللی
هزینه های فرصت های مطالعاتی
هزینه های شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور
هزینه های حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللی
هزینه های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه های وابسته
هزینه های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی
هزینه های تبدیل موجودی ریالی حساب های ایرانیان مقیم خارج از کشور
لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.
