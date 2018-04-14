تجاوزات به سوریه پیامدهای خطیری در سطح منطقه خواهد داشت

نیروهای انقلابی بحرین با صدور بیانیه ای تجاوزات موشکی آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه رو محکوم نمودند و آوردند این تجاوزات پیامدهای خطیری در سطح منطقه خواهد داشت که آمریکا عهده دار آنها است.

نیروهای انقلابی بحرین همچنین آورده اند که این تعدی و تجاوز، دشمنیِ آشکاری با کشوری عربی-اسلامی و ناقض آشکار قوانین بین المللی ست که بیانگر ناتوانی جامعه بین الملل و شوارای امنیت در دفع تهدیدهای آشکار و ظالمانه دولت آمریکا ست که مشغول قلدری و تروریسم دولتی سازمان یافته بوده و موازین و قوانین بین المللی را به سخره گرفته است.

این بیانیه تاکید می نماید این تجاوزات درپی پیشرفتهای ارتش سوریه و همپیمانان آن در محور مقاومت در مقابله با تکفیری های مسلح رخ داده، تکفیری های مسلحی که با نظام سوریه جنگیده و از سوی محور صهیونیستی-آمریکایی و برخی نظامهای عربی دست نشانده‌ غرب حمایت می شوند و هدف این نیروهای شریر تخریب جمهوری عربی سوریه و سازش با رژیم غاصب صهیونیستی در جهت حمایت از صهیونیستها و به پایان رساندن قضیه فلسطین و قدس است.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی آل خلیفه تظاهرات مردم بحرین را که در اعتراض به تجاوز آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه و همچنین برای اعلام حمایت از زندانیان انقلابی بحرین به خیابانها آمده بودند در منطقه المعامیر در جنوب منامه بشدت سرکوب نمودند.