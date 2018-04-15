دومین قهرمانی حدادی در مسابقات پرتاب دیسک آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری مسابقات پرتاب های دانشگاه USSD آمریکا، احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک ایران موفق شد بامداد امروز (یکشنبه) ۲۶ فروردین ماه در ایالت سن‌دیه‌گوی آمریکا با ثبت رکورد ۶۷.۰۴ متر به عنوان نخست دست یابد.

حدادی مسابقه خود را با قهرمانان پرتاب دیسک جهان همچون «دانیل استال» سوئدی و «هارتینگ» آلمانی آغاز نمود و در پرتاب اول رکورد ۶۵.۴۶ متر را به ثبت رساند و برای پرتاب دوم نیز دیسک رابه طول ۶۵.۶۴ متر پرتاب کرد.

پرتاب سوم با خطا مواجه شد و پرتا ب های چهارم و پنجم نیز به ترتیب ۶۵.۲۹ متر ۶۵.۷۵ متر به ثبت رسید. او در نهایت با ثبت رکورد ۶۷.۰۴ متر در پرتاب آخر توانست با پیشی گرفتن از برترین های المپیک و جهان به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.

در این رقابت قهرمانانی از کشورهای سوئد، آمریکا و آلمان نیز حضور داشتند.