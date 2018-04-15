  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۲۹

کاهش دما وبارش ها درخراسان رضوی ادامه دارد؛

بارش ۱۸.۷ میلیمتر باران در مشهد/ کیفیت هوا پاک است

بارش ۱۸.۷ میلیمتر باران در مشهد/ کیفیت هوا پاک است

مشهد- بارش ۱۸.۷ میلیمتر باران در مشهد هوای این شهر را در وضعیت پاک قرار داد.

به گزارش خبرنگارمهر،بارش باران بهاری در آخرین روزهای فروردین باعث خوشحالی مردم و کشاورزان شد و البته آبگرفتگی هایی را نیز به دنبال داشت.

طبق اعلام هواشناسی خراسان رضوی شنبه شب۱۸.۷ میلیمتر باران در مشهد باریده و بارش ها طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بارش باران کیفیت هوای مشهد را نیز در وضعیت پاک قرار داد و طراوت بهاری را در پایتخت معنوی کشور ایجاد کرد.

مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص ۴۷ درشرایط پاک قرار دارد.

کیفیت هوا در همه ایستگاه های مشهد در شرایط سالم وو بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه لشکر با شاخص ۵۸ در شرایط سالم گزارش شده است.

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منواکسید کربن از غلظت سایر آلاینده ها کاسته شده است.

کد مطلب 4270950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها