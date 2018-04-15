افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت داروهای خاص در جریان نوسانات نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه ذوالقدر، از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت داروهای بیماران خاص به دلیل نوسانات بازار ارز انتقاد کرد و گفت: در حالی که این داروها با ارز ۴ ماه پیش خریداری شده است نباید به قیمت دلار روز به فروش برسند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید به افزایش قیمت داروهای بیماران خاص ورودی جدی داشته باشد، افزود: افزایش غیرمنطقی قیمت داروها مشکلات اقتصادی زیادی را برای بیماران و خانواده های آنها فراهم می کند.

ذوالقدر افزود: از وزارت بهداشت تقاضا داریم با ورود جدی به این موضوع قیمت ها را کنترل کرده و اجازه ندهد سودجویان و دلالان با قیمت های غیرواقعی در بازار دارو آشفتگی ایجاد کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، با بیان اینکه توجیه قانونی مناسبی برای افزایش قیمت بیماران خاص وجود ندارد، تصریح کرد: باید با سودجویان و دلالان به صورت قاطع برخورد کرد.