اوپوزیسیون ترکمنستان کاندیدای خود را برای انتخابات معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر این سخنگو در گفتگو با خبرگزاری نووستی، اعلام کرد که اپوزیسیون ترکمنستان "خدوی بردی اورازف" Khudoiberdy Orazov را به عنوان کاندیدای خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.

مجمع "خلق مصلحتی" (شورای مردمی) ترکمنستان که یکی از ارگان های عالی مملکتی ترکمنستان، زمان انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 11 فوریه (22 بهمن)، روز تولد صفر مراد نیازوف رئیس جمهوری فقید این کشور اعلام کرد.

پیشتر گفته شده بود که در این نشست همچنین شورا نامزدی، سیاستمدارانی که حق شرکت در آن را دارند را نیز تعیین خواهد کرد.

تصمیم درباره نشست اضطراری شورای مردمی در بیانیه مشترک شورای دفاع ملی و کابینه وزرای ترکمنستان در پی درگذشت "صفر مراد نیازوف" 66 ساله رئیس جمهور ترکمنستان اتخاذ شد که صبح پنجشنبه 30 آذر بر اثر سکته قلبی درگذشت.

اورازف رهبر جنبش "وطن" نخست وزیر اسبق و رئیس بانک مرکزی ترکمنستان است که در حال حاضر در سوئیس بسر می برد.

سخنگوی این جنبش در توصیف شخصیت اورازف او را یک وطن پرست واقعی معرفی کرد که برای اجرای مسئولیت عالی و خطیر ریاست جمهوری تربیت شده است.

تصمیم معرفی اورازف برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری توسط حزب جمهوریخواه و"وطن" اتخاذ شد.