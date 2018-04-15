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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

در هفته هنر انقلاب اسلامی؛

تابلوی پرتره مرحوم «آیت الله العظمی ملک حسینی» رونمایی شد

تابلوی پرتره مرحوم «آیت الله العظمی ملک حسینی» رونمایی شد

یاسوج- تابلوی پرتره مرحوم «آیت الله ملک حسینی» در هفته هنر انقلاب اسلامی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته هنر انقلاب اسلامی و در حاشیه مراسم دیدار اصحاب فرهنگ و هنر کهگیلویه و بویراحمد با نماینده ولی فقیه در این استان، از تابلوی پرتره مرحوم آیت الله ملک حسینی نماینده فقید مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری رونمایی شد.

در این آئین جمعی از مسئولین و چهره های فرهنگی و هنری استان نیز حضور داشتند.

این تابلوی پرتره که توسط سید عبادالله کرمی نقاشی شده است به سبک رئالیسم و با تکنیگ رنگ و روغن است.

 مرحوم آیت الله ملک حسینی نماینده پیشین ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری بودند که در طول سال های قبل و بعد از انقلاب حلقه اتصال مردم با حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بودند و در مبارزات علیه رژیم طاغوت نیز نقش مهمی داشتند.

کد مطلب 4270961

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