به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در پی کسب عنوان های قهرمانی احسان حدادی و ثبت رکوردهای وی در مسابقات اخیر پرتاب های دانشگاه USSD سن دیه گوی آمریکا، طی پیامی این موفقیت ارزشمند حدادی را به مجید کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

«خبر موفقیت ارزشمند احسان حددادی المپین دلاور و با غیرت ایران اسلامی با ثبت پرتاب ۶۸/۸۵ در مسابقات جایزه بزرگ آمریکا بیانگر تلاش و همت مثال زدنی اوست و نشان داد هنوز ظرفیت های بسیار زیادی در این جوان وجود دارد که می‌تواند یکبار دیگر در میدان المپیک خود را به اثبات برساند.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به جنابعالی و کادر فنی و احسان عزیز ‌ از خداوند بزرگ، سلامتی و توفیقات بیش‌تر را در میدان های آسیایی و جهانی مسئلت دارم.»