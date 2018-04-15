  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۴۰

داورزنی پس از موفقیت‌های اخیر پرتابگر دیسک:

حدادی می‌تواند بار دیگر خود را در المپیک به اثبات برساند

حدادی می‌تواند بار دیگر خود را در المپیک به اثبات برساند

معاون وزیر ورزش و جوانان در پیامی قهرمانی‌های اخیر احسان حدادی در مسابقات پرتاب دیسک آمریکا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محمدرضا داورزنی در پی کسب عنوان های قهرمانی احسان حدادی و ثبت رکوردهای وی در مسابقات اخیر پرتاب های دانشگاه USSD سن دیه گوی آمریکا، طی پیامی این موفقیت ارزشمند حدادی را به مجید کیهانی، رییس فدراسیون دو و میدانی تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

«خبر موفقیت ارزشمند احسان حددادی المپین  دلاور و با غیرت ایران اسلامی با ثبت پرتاب ۶۸/۸۵ در مسابقات جایزه بزرگ آمریکا بیانگر تلاش و همت مثال زدنی اوست و نشان داد هنوز ظرفیت های بسیار زیادی در این جوان وجود دارد که می‌تواند یکبار دیگر در میدان المپیک خود را به اثبات برساند.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به جنابعالی و کادر فنی و احسان عزیز ‌ از خداوند بزرگ، سلامتی و توفیقات بیش‌تر را در میدان های آسیایی و جهانی مسئلت دارم.»

کد مطلب 4270963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه