به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کمیته امور اسرای فلسطینی از بازداشت حدود یک میلیون شهروند فلسطینی از سال ۱۹۴۸ تاکنون خبر داد.

بر اساس این گزارش، این کمیته اعلام کرده است: از روز نکبت یعنی روز اشغال اراضی فلسطینیان تاکنون حدود یک میلیون نفر توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی بازداشت شده اند.

این کمیته تأکید کرد: در حال حاضر نیز قریب به ۶ هزار ۵۰۰ شهروند فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی محبوس هستند.

کمیته امور اسرا تأکید کرده است: بازداشت شهروندان فلسطینی از سال ۱۹۴۸ تاکنون همواره یکی از سیاست های ثابت صهیونیستها بوده است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در صفوف فلسطینیان انجام می شود.

این کمیته تصریح کرده است: از سال ۱۹۷۸ تاکنون روزی نبوده است که در آن صهیونیستها به بازداشت فلسطینیان مبادرت نورزیده باشند.