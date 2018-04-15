به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین المللی وزنه برداری در نخستین گام برای اثبات جدیت و قاطعیت خود در عرصه مبارزه با دوپینگ، سهمیه برخی از کشورها از جمله ایران برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را کاهش داد تا به قول معروف، «علاج واقعه قبل از وقوع» را انجام داده باشد.

طبق قوانین جدید فدراسیون بین المللی وزنه برداری هر کشوری که در زمینه دوپینگ ورزشکاران دارای ۲۰ تخلف یا بیشتر (در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰) باشد تنها دو سهمیه در المپیک ۲۰۲۰ خواهد داشت که از هم اکنون می توان برخی مدعیان از جمله روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان و بلاروس را شامل همین قوانین سخت گیرانه دانست.

ضمن اینکه برخی کشورها که در همین بازه زمانی با ۱۰ تخلف در زمینه دوپینگ ورزشکاران همراه بودند با محدودیت سهمیه‌ المپیک روبرو خواهند شد. بطوریکه تنها سهمیه ۲ وزنه‌بردار مرد و ۲ وزنه‌بردار زن را در بازیهای المپیک خواهند داشت. در بین این کشورها نیز مدعیانی مثل بلغارستان، ایران و هند وجود دارند.

البته این پایان قوانین سختگیرانه و قاطعانه فدراسیون بین المللی وزنه برداری نیست بلکه این فدراسیون با کشورهای متخلف با شدت بیشتری برخورد خواهد کرد. بطوریکه دوپینگ کشورهای متخلف می تواند با محرومیت کلی آنها از المپیک مواجه شود. هر چند این قوانین به نوعی سخت و جدی است اما با تصویب کمیته بین‌المللی المپیک و استقبال بسیاری از کشورهای عضو فدراسیون بین المللی همراه بوده است.