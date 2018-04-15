به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در متن تذکر خود در شورای شهر تهران اظهار کرد: همانگونه که پیش بینی می شد آمادگی های لازم برای اجرای دقیق آن به موقع مهیا نشد، لذا با وجود کاستی های موجود و در راستای صیانت از حقوق شهروندان مشمول این طرح، ضرورت توجه ویژه، پایش گام به گام و نظارت دقیق بر اجرای آن را متذکر می شوم. بر این اساس درخواست می شود اقدامات لازم در خصوص موارد ذیل توسط دستگاه های مجری انجام پذیرد:

۱- با وجود تصریح زمان اجرای طرح در ماده ۱ مصوبه ( ۱۵ فروردین ماه ۹۷) زمان اجرای طرح در ابتدا ۱۵ روز به تعویق افتاد. با توجه به ثبت نام دیرهنگام از متقاضیان تعویق مجدد ۱۰ روزه اعلام شده است. در خوش بینانه ترین حالت این طرح با ۲۵ روز تأخیر و از ۱۰ اردیبهشت ماه آغاز می شود. این تأخیر زمانی که نزدیک به یک دوازدهم سال می باشد و افزایش مدت اعتبار طرح قبلی برای دارندگان طرح ترافیک سال ۹۶ بدون دریافت هیچگونه هزینه ای از آنان، ضرر و زیان نسبتاً قابل توجهی را به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد. ضروری است طی گزارشی فنی و کارشناسی دلایل ایجاد این تأخیر به شورا ارائه گردد.

۲- بر اساس گزارش های دریافتی در کمیته اجتماعی جوامع، انجمن ها و صنفی و تشکل های صنفی و مدافع گروه ها و اقشار اجتماعی از جمله خبرنگاران، معلولین و ... با اظهار نارضایتی از شرایط و ضوابط اعلام شده، از عدم هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک با آنان حکایت می کنند. ضروری است گزارشی از هماهنگی با این نهادهای اجتماعی به شورا ارائه شود.

۳- با توجه به تعریف دیرهنگام و عجولانه فرآیندها و ضوابط اجرای طرح به ویژه برای شهروندان، ضروری است در اولین فرصت تا قبل از زمان اجرای طرح، گزارشی از اقدامات انجام یافته در خصوص تهیه و ابلاغ فرآیندها، ضوابط و شرایط استفاده از طرح برای شهروندان، اقشار خاص، اشخاص حقوقی و .... به شورا ارائه شده و به سؤالات اعضا در این خصوص پاسخ داده شود. شرایط دریافت خدمات توسط خبرنگاران، معلولان، شخصیت ها، آژانس های تاکسی سرویس شهری بخش خصوصی و .... از آن جمله هستند.

۴- ایجاد و یا تکمیل زیرساخت های فنی از قبیل دوربین های کنترل ورود به طرح، دیرهنگام و در محدوده زمانی ناکافی انجام یافته است. لذا ضروری است به منظور حصول اطمینان اعضای شورا از صحت کارکرد این تجهیزات شرح کامل اقدامات و نتایج آزمون ها و تست های فنی به شورا ارائه شود.