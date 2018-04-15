اعضای بدن جوان ۱۸ ساله رودسری به بیماران نیازمند اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین زاده اظهار کرد: اعضای بدن سید احمد عباسیان ۱۸ ساله اهل بخش کلاچای شهرستان رودسر که به علت تصادف در۲۲ فروردین ماه جاری، دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده این جوان اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه اعضای بدن این جوان به سه بیمار جوان دوباره بخشید، افزود: دو کلیه این جوان دچار مرگ مغزی در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به دو بیمار پیوند زده و کبد او نیز برای پیوند به بیمار نیازمند دیگری به شیراز منتقل شده است.

مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اهدای عضوی ۳۱ گیلانی در سال گذشته به بیماران نیازمند، خاطرنشان کرد: این دومین مورد اهدای عضو در سال ۹۷ در استان گیلان است. ‌

