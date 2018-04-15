اصلاح الگوی تولید و مصرف مهم ترین راه تحقق شعار سال است

فرشاد پیله‌چی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روش عمل و اقدامات جهاد دانشگاهی همواره براساس اصول اقتصاد مقاومتی استوار است و این مجموعه توانسته به سهم خود در پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی به دولت کمک کند.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی در تحقق راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری خود را موظف و مسئول می‌داند عنوان کرد: باور ما این است که نه تنها روی کاغذ و با بخشنامه، بلکه با اقدام و عمل باید از کالای ایرانی حمایت کرد و در همین راستا فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف مردم یکی از بهترین راه‌هاست.

رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: جهاد دانشگاهی به‌عنوان یک دستگاه اجرایی با توجه به حضور خود در بخش‌های دانشگاهی و دارا بودن بدنه دانشجویی مأموریت‌هایی را برای فرهنگ‌سازی و برنامه‌های فرهنگی مبتنی بر ترویج استفاده از کالای ساخت داخل را اجرا خواهد کرد تا با کمک دانشجویان بتوانیم این فرهنگ را در جامعه ایجاد کنیم.

پیله‌چی عنوان کرد: البته من معتقدم که امروز آمادگی مناسبی در مردم برای پیوستن به یک پویش بزرگ و فرهنگ‌ساز وجود دارد تا با حمایت از کالای ایرانی بتوانند کمک بزرگی به رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد شغل و رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کرده و از کار و سرمایه ایرانی هم حمایت کنند.

وی ادامه داد: البته بخش مهمی از مفهوم حمایت به تولید کنندگان نیز باز می‌گردد، بدون شک ارتقای کیفیت کالاهای تولید شده توسط تولیدکنندگان و ضرورت پرداختن به تحقیق و توسعه توسط آن‌ها در جلب اعتماد عمومی به کالای ایرانی و استقبال از آن اثرگذار است.

رئیس جهاد دانشگاهی به نقش رسانه‌ها در پیشبرد فرهنگی عنوان سال اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها امروز باید به مثابه یک دانشگاه عمومی رفتار کنند و به مردم بیاموزند که حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از حاصل دسترنج کارگران کشورمان و حمایت از آنچه که خودمان تولید می‌کند، گره بزرگی را از مشکلات اقتصادی، تورم، رکود، بحران شغل و غیره خواهد گشود و رسانه‌ها باید این واقعیت را به مردممان بیاموزند که اگر خودمان کالای تولید شده کارگران خودمان را نخریم و مصرف نکنیم، بازار آن را نابود کرده‌ایم و این یعنی تشدید بیکار، رکود و مشکلات اقتصادی.

پیله‌چی در پایان با اظهار امیدواری از اینکه در سال جاری همه بخش‌ها هماهنگ و همراه با هم به سوی تحقق شعار سال حرکت کنند عنوان کرد: برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای جهاد دانشگاهی در این باره به زودی تدوین و اجرایی خواهد شد.