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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵

سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه خبر داد:

ارائه ۲۳۲ هزار نفرساعت آموزش مهارتی در پادگان‌های استان کرمانشاه

ارائه ۲۳۲ هزار نفرساعت آموزش مهارتی در پادگان‌های استان کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته ۲۳۲ هزار و ۷۰۰نفر ساعت آموزش مهارتی فنی و حرفه‌ای در پادگان‌های استان ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه، احسان ایمانی هرسینی از ارائه ۲۳۲ هزار و ۷۰۰نفر ساعت آموزش مهارتی فنی و حرفه‌ای در پادگان‌های استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این آموزش‌های مهارتی معادل یک هزار و ۱۰۰نفر دوره آموزشی بوده و در راستای توان‌افزایی سربازان در پادگان‌های استان کرمانشاه ارائه شد.

این مسئول بیان کرد: توسعه و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی و استفاده بهینه از نیروی انسانی به منظور اشتغال مانع از سردرگمی جوانان در دوران فراغت از خدمت مقدس سربازی می‌شود.

ایمانی هرسینی، با اشاره به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و ارتقای سطح توانمندی نیروی انسانی، ارائه این آموزش ها را عامل بهبود سطح کیفی خدمات ارائه شده از سوی سربازان در مدت خدمت مقدس سربازی دانست.

وی تاکید کرد: این آموزشها زمینه ای برای جذب و ورود سریعتر افراد آموزش دیده به بازار کار پس از اتمام دوره خدمت سربازی است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه بیان داشت: حلقه مفقوده اشتغال در دنیای امروز آموزش‌های مهارتی است چرا که صرف مطالعات تئوریک منجر به شغل نمی‌شود و داشتن توانمندی‌های مهارتی گوناگون بسترساز اشتغال پایدار است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به سبب انعطاف‌پذیری نشأت گرفته از خصیصه‌های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت‌های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارد.

کد مطلب 4271118

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