به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه، احسان ایمانی هرسینی از ارائه ۲۳۲ هزار و ۷۰۰نفر ساعت آموزش مهارتی فنی و حرفهای در پادگانهای استان کرمانشاه خبر داد.
وی افزود: این آموزشهای مهارتی معادل یک هزار و ۱۰۰نفر دوره آموزشی بوده و در راستای توانافزایی سربازان در پادگانهای استان کرمانشاه ارائه شد.
این مسئول بیان کرد: توسعه و گسترش آموزشهای فنی و حرفهای در زمینههای مختلف صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی و استفاده بهینه از نیروی انسانی به منظور اشتغال مانع از سردرگمی جوانان در دوران فراغت از خدمت مقدس سربازی میشود.
ایمانی هرسینی، با اشاره به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و ارتقای سطح توانمندی نیروی انسانی، ارائه این آموزش ها را عامل بهبود سطح کیفی خدمات ارائه شده از سوی سربازان در مدت خدمت مقدس سربازی دانست.
وی تاکید کرد: این آموزشها زمینه ای برای جذب و ورود سریعتر افراد آموزش دیده به بازار کار پس از اتمام دوره خدمت سربازی است.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان کرمانشاه بیان داشت: حلقه مفقوده اشتغال در دنیای امروز آموزشهای مهارتی است چرا که صرف مطالعات تئوریک منجر به شغل نمیشود و داشتن توانمندیهای مهارتی گوناگون بسترساز اشتغال پایدار است.
وی خاطرنشان کرد: آموزشهای فنی و حرفهای به سبب انعطافپذیری نشأت گرفته از خصیصههای بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارتهای لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارد.
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