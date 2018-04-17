بوشهر میزبان مناسبی برای بخش مناطق جشنواره است/توجه به بحث پژوهش

حسین عبدالهی دبیر بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران درباره برگزاری بخش مناطق این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بعد از وقفه چندساله ای که در برگزاری بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی داشتیم امسال این بخش در بوشهر برگزار می شود و شامل آثاری از سراسر کشور به غیر از استان های تهران و البرز خواهد بود. آخرین بار این بخش در دوره هجدهمین و در شهر کیش برگزار شده بود و در طول ۲ سل اخیر بخش مناطق را در جشنواره تئاتر دانشگاهی نداشتیم.

وی ادامه داد: تلاش ما این بود که بخش مناطق در چند شهر برگزار شود اما به دلیل کمبود وقت این بخش تنها در شهر بوشهر و از دوم تا هفتم اردیبهشت ماه برپا خواهد شد. بعد از اینکه اعلام کردیم امسال بخش مناطق را خواهیم داشت از استان های مختلفی مثل تبریز، ارومیه، زنجان، اصفهان و رشت برای میزبانی پیشنهاد داشتیم که با توجه به امکانات، زیرساخت ها و نیروهای انسانی موجود، شهر بوشهر را برای میزبانی این بخش انتخاب کردیم چون بوشهر جزو استان هایی است که بخش مناطق جشنواره تئاتر فجر را بسیار خوب و با کیفیت برگزار می کند و نیروهای انسانی‌شان آشنایی کاملی به برگزاری چنین جشنواره هایی دارند و ۴ سالن تئاتر متمرکز نیز در یک مجموعه تئاتری در این شهر وجود دارد و خوشبختانه مسئولان و مدیران این شهر نیز همکاری بسیار خوبی در این زمینه با ما داشتند.

عبدالهی متذکر شد: بعد از ارزیابی و بازبینی آثار این بخش ۱۵۳ اثر مورد بازبینی قرار گرفتند که از این میان ۹ اثر نمایشی برای حضور در بخش مناطق جشنواره انتخاب شدند. بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی از ۱۶ تا ۲۵ اردیبهشت ماه خواهد بود و از ۸ تا ۱۴ اردیبهشت ماه نیز هفته آموزش و پژوهش را خواهیم داشت. اختتامیه این بخش ۷ اردیبهشت ماه همزمان با ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان در بوشهر برگزار می شود.

دبیر بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران تصریح کرد: امسال نام این بخش را «خلیج فارس» گذاشته ایم و چون روز ۱۰ اردیبهشت ماه نیز روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است تلاش کردیم که برنامه های جنبی متفاوتی برای بزرگداشت نام خلیج فارس در کنار بخش اصلی داشته باشیم که شامل نمایش های خیابانی، محیطی و تعدادی پرفورمنس می شود و در اختتامیه این بخش هم در راستای همین نامگذاری برنامه های مختلفی تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به جدا شدن بخش پژوهشی از اجراهای صحنه ای گفت: در سال های گذشته همه بخش ها همزمان با هم برگزار می شدند اما به دلیل اینکه معمولا اجراهای صحنه ای بیشتر از سایر بخش ها مورد توجه قرار می گرفتند و بخش پژوهش و نمایشنامه خوانی تبدیل به یک اتفاق درجه ۲ می شد تلاش کردیم امسال نمایشنامه ها خوانی ها و بخش پژوهش و نمایشگاه ها را به صورت متمرکز از ۸ تا ۱۴ اردیبهشت داشته باشیم که البته برخی از این بخش ها نیز در زمان جشنواره نیز ادامه خواهد داشت اما همین متمرکز بودن و جدا بودن از تئاتر صحنه ای باعث می شود تا دانشجویان از این بخش ها استقبال بهتر و بیشتری داشته باشند.

عبدالهی در پایان یادآور شد: با توجه به ساحت جشنواره که رویدادی دانشگاهی محسوب می شود امسال توجه به بخش های آموزشی و پژوهشی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. در همین راستا بخش آموزش و پژوهش را به صورت مجزا برگزار می کنیم که البته خروجی کارگاه های آموزشی و پژوهشی در دل جشنواره اجرا خواهند داشت و همچنین حاصل درسگفتارها و سمینارها را هم در زمان برگزاری جشنواره شاهد خواهیم بود. قرار است مباحث آموزشی و پژوهشی جشنواره تا آغاز جشنواره بیست و دوم ادامه داشته باشد تا شاهد برنامه هایی گذرا و کوتاه مدت نباشیم و برنامه ریزی طولانی مدتی در این بخش داشته باشیم. در این دوره ۱۰ یا ۱۲ کارگاه بین المللی و ملی خواهیم داشت که کارگاه های بین المللی یا با حضور اساتید خارجی و یا ترکیبی از مجموعه اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی خواهند بود.