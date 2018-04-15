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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

جذب ۳ دانشمند و صاحب نظر در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری

جذب ۳ دانشمند و صاحب نظر در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری

انتخابات نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی جهت عضویت در شورای عالی عتف پنجم اردیبهشت ماه برای انتخاب ۳ دانشمند و صاحبنظر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، به منظور انتخاب سه نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهت عضویت در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتخابات نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی جهت عضویت در شورای عالی عتف پنجم اردیبهشت ۹۷ در  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

طبق ماده ۹- شیوه‌نامه نحوه انتخاب نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های علمی در شورای عالی عتف ۳ نفر نماینده منتخب انجمن‌های علمی در شورای عالی، ۲ نفر از کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۱ نفر از کاندیداهای انجمن‌های علمی برتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که در انتخابات حایز اکثریت نسبی آرا می‌شوند.

دبیر کل شورای عالی این ۳ نفر را به طور رسمی به رئیس شورای عالی عتف با ذکر سوابق علمی، پژوهشی و تجربی آن‌ها، معرفی خواهد کرد و این افراد پس از انتخاب شدن توسط انجمن‌های علمی برتر، به عنوان منتخبین انجمن‌های علمی به عضویت شورای عالی عتف در می‌آیند.

کد مطلب 4271174

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