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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

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دره های شگفت انگیز روستای کلم در شهرستان بدره

دره های شگفت انگیز روستای کلم در شهرستان بدره

ایلام-روستای کلم در شهرستان بدره از توابع استان ایلام دارای دره های شگفت انگیزی است.

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به گزارش خبرنگار مهر، روستای هدف گردشگری کلم از مناطق مهم گردشگری استان ایلام به شمار می رود.

در این روستای زیبایی های بسیار زیادی از جمله دره های شگفت انگیزی وجود دارد، در فصل بهار زیبایی های این روستا دوچندان شده است.

کد مطلب 4271185

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