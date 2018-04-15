دره های شگفت انگیز روستای کلم در شهرستان بدره

به گزارش خبرنگار مهر، روستای هدف گردشگری کلم از مناطق مهم گردشگری استان ایلام به شمار می رود.

در این روستای زیبایی های بسیار زیادی از جمله دره های شگفت انگیزی وجود دارد، در فصل بهار زیبایی های این روستا دوچندان شده است.