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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

جزئیات واژگونی اتوبوس حامل اتباع هندوستان اعلام شد

جزئیات واژگونی اتوبوس حامل اتباع هندوستان اعلام شد

رییس پلیس راه راهور ناجا گفت: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس “یاتونگ” در استان سمنان یک تن کشته و ۲ تن مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدی با اعلام این مطلب افزود: این حادثه حوالی ساعت ۹:۳۰ در کیلومتر ۵۰ محور سرخه به آرادان استان سمنان رخ داد و در پی آن یک دستگاه اتوبوس حامل ۲۵ مسافر تبعه هندوستان به همراه راننده، کمک راننده و شاگرد واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه یک دختر بچه ۷ ساله در محل کشته و ۲ تن شامل راننده و شاگرد مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رییس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به این که اتوبوس از مشهد به سمت قم در حال حرکت بود، تصریح کرد: برابر نظر اولیه کارشناسان پلیس راه استان، تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده علت این حادثه بوده است.

کد مطلب 4271198

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