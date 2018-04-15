به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان الهی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام ۲ باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: ۲۰۹ کیلوگرم مواد مخدر تریاک و ۵۵ کیلو گرم حشیش از این ۲ باند کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری اعضای ۲ باند مذکور نیز توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: طی عملیات مذکور ۷ نفر دستگیر و ۴ دستگاه خودرو که مواد در آنها جاسازی شده بود، توقیف شد.

کشف ۲۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی امسال

وی از افزایش دستگیری ها از ابتدای امسال تا کنون خبر داد و افزود: طی این مدت بیش از ۲۸۵ کیلو گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده و نسبت به مشابه سال قبل افزایش چند برابری دارد.

امان اللهی یادآور شد: امسال رصد قاچاقچیان حرفه ای و دستگیری کسانی که جوانان را به آلودگی می کشند، به طور جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی نقش مردم را در دستگیریها بسیار موثر دانست و افزود: مردم در این زمینه می توانند با شماره تلفن ۱۲۸ با پلیس مبارزه با مواد مخدر همکاری داشته باشند.