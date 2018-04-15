بارش برف و باران در بیشتر استان های کشور/ هراز همچنان پرترافیک

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت جوی و ترافیکی منتهی به ساعت ۱۱ یک شنبه ۲۶ فروردین فروردین گفت: شاهد بارش برف در استان های اردبیل(اکتر محورها)، آذربایجان غربی(محور خوی)، سمنان(محورهای سمنان-کیاسر و سمنان-دامغان گردنه آهوان)، محورهای هراز، کرج-چالوس و فیروزکوه هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به بارش برف سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه گفت: مجهز بودن به زنجیر چرخ و همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تردد در این دو محور الزامی است.

وی درباره بارش باران نیز گفت: در استان های مازندران، گلستان، سمنان و تهران(اکثر محورها)، اردبیل(محور اردبیل-مغان)، خراسان رضوی(محورهای خواف-تربت حیدریه و تایباد-مشهد)، سیستان و بلوچستان(محور خاش-زابل)،گیلان(محور رشت-قزوین) بارش باران گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: شاهد مه گرفتگی و کاهش دید در محور کلات-مشهد در استان خراسان رضوی هستیم که نیاز است رانندگان محترم مسائل ایمنی را رعایت کنند.

سرهنگ رحمانی با اشاره به ترافیک نیمه سنگین گفت: محور هراز (هر دو مسیر محدوه های گزنک تا آب اسک) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.