نخستین جشنواره سراسری نشریات علمی دانشجویان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشریات مکتوب و الکترونیکی دانشجویان در نخستین جشنواره نشریات علمی دانشجویان شرکت می کنند که این نشریات یا با امتیاز انجمن های علمی دانشجویی منتشر می شوند یا اینکه فارغ از این انجمن ها به طور مستقل در جشنواره شرکت می کنند.

نخستین جشنواره سراسری نشریات علمی دانشجویان تیرماه در دانشگاه تهران برگزار می شود و اکنون سلسله جلسات سیاستگذاری این جشنواره در وزارت علوم برگزار می شود.

بر طبق آمار وزارت علوم یک هزار و 600 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه ها فعال هستند که قریب به 400 انجمن علمی دانشجویی دارای نشریه نیز هستند.

بر طبق این گزارش کلیه نشریات علمی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می توانند در نخستین جشنواره سراسری نشریات علمی دانشجویان شرکت کنند.