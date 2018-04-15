به گزارش خبرنگار مهر، برهمین اساس کاراته در اولین حضور خود در بازیهای المپیک در دو بخش مردان و با حضور ۸۰ کاراته کا برگزار خواهد شد. از این تعداد ۳۴ کاراته کا در بخش بانوان و ۳۴ نفر در بخش آقایاناز طریق کسب سهمیه در این پیکارها حضور خواهند داشت.

ضمن اینکه ۸ نفر (۴ نفر در بانوان و ۴ نفر در آقایان) متعلق به سهمیه میزبان می باشد و ۴ نفر باقیمانده نیز توسط کمیسیون سه گانه از میان کاراته کاهای کشورهایی که سهمیه نگرفتند، انتخاب خواهند شد. این رقابت ها دو رده کاتا انفرادی مردان و زنان و سه وزن ۶۷_ کیلوگرم، ۷۵_ کیلوگرم و ۷۵+ کیلوگرم مردان و همچنین ۵۵_، ۶۱_ و ۶۱+ کیلوگرم در بانوان برگزار خواهد شد.



بر اساس بخشنامه اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، کسب سهمیه المپیک در سه مرحله صورت خواهد پذیرفت و هر کشور تنها قادر خواهد بود یک نماینده در هر رده معرفی کند.

در مرحله نخست چهار نفر برتر رنکینگ فدراسیون جهانی به صورت مستقیم سهمیه کسب خواهند کرد. این سهمیه روز ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ به صورت رسمی اعلام خواهد شد. در این مورد نیز ۴ نفر برتر رنکینگ در هر رده به المپیک راه خواهند یافت؛ با این تفاوت که در اوزان ترکیب شده ۵۰-، ۵۵-، ۶۸- و ۶۸+ که به واقع برای المپیک به ۲ وزن ۵۵- و ۶۱+ کیلوگرم تبدیل شده، در هر وزن ۲ نفر نخست انتخاب می شوند. در وزن ۶۱-کیلوگرم بانوان نیز نفرات انتخاب شده ۴ نفر خواهد بود.

در بخش آقایان نیز در اوزان ۶۰-، ۶۷-، ۸۴- و ۸۴+ کیلوگرم مجموعاً ۸ نفر انتخاب می شوند تا در نهایت در قالب ۲ وزن المپیکی ۶۷-و ۷۵+ کیلوگرم ۸ کاراته کا انتخاب شوند. در وزن۷۵-کیلوگرم نیز ۴ نفر گزینش می شوند؛ ضمن اینکه در کاتای انفرادی نیز ۴ نفر برتر رنکینگ بلیط سفر به توکیو را دریافت خواهند کرد.

مرحله دوم برگزاری رقابتهای کسب سهمیه است. این رقابتها طبق برنامه ریزی فدراسیون جهانی ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۹ به مدت دو روز در اوزان المپیکی(۵۵-، ۶۱- و ۶۱+ کیلوگرم) برای بانوان و اوزان(۶۷-،۷۵- و ۷۵+ کیلوگرم) برای مردان و همچنین کاتا انفرادی به میزبانی پاریس فرانسه برگزار خواهد شد که نفرات اول تا سوم موفق به کسب سهمیه خواهند شد.

آخرین مرحله برای کسب سهمیه از طریق مسابقات قاره ای است. در ابنش نیز فدراسیون جهانی برای هر یک از سه قاره آسیا، اروپا و اقیانوسیه ۲ سهمیه و برای دو قاره آفریقا و آمریکا هر یک ۳ سهمیه در نظر گرفته است. از این طریق نیز در مجموع ۱۲ نفر خواهد بود(۶ نفر در بخش بانوان، ۶ نفر در بخش آقایان به المپیک راه پیدا می کنند که اولویت با دارندگان مدال طلاست. اگر طلایی ها از مراحل پیشین موفق به کسب سهمیه شده باشند اولویت به دارندگان نقره و یا در مرحله بعد برنز تعلق قرار خواهد گرفت.



فدراسیون جهانی همچنین اعلام نموده در خصوص رقابت های قهرمانی آسیا با توجه به اینکه هر دوسال یکبار برگزار می گردد و از طرفی لیست اسامی حائز شرایط حضور در المپیک ۱۳ خرداد ۹۹ اعلام خواهد شد چنانچه این رقابت ها که از ۱۹ تیر ماه به مدت ۴ روز در اردن برگزار گردد آخرین دوره پیکار ها تا پیش از برگزاری بازیهای المپیک باشد به عنوان رقابت قاره آسیا در کسب سهمیه المپیک منظور خواهد شد.