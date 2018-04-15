به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای استان زنجان، مرتضی صالحی نژاد در اجلاس علنی شورای عالی استانها با اشاره به مشکلات جامعه شورایی اظهار کرد: بیش از چهار دوره از فعالیت شوراها گذشته و مسیر پرفراز و نشیبی طی شده اما هنوز این نهاد مردمی به جایگاه واقعی و قانونی خود دست نیافته است.
نماینده شورای اسلامی استان زنجان در شورای عالی استانها گفت: اقدامات غیرضروری و رفتارهای سلیقهای و حزبی و گروهی در امور شوراها را که از سوی برخی صاحبان قدرت و ثروت بر شورا تحمیل میشود یکی از آفتها و چالشهای این نهاد برشمرد.
صالحی نژاد اقدامات غیرضروری و رفتارهای سلیقهای و حزبی و گروهی در امور شوراها را که از سوی برخی صاحبان قدرت و ثروت بر شورا تحمیل میشود یکی از آفتها و چالشهای این نهاد برشمرد.
نماینده شورای اسلامی استان زنجان در شورای عالی استانها تصریح کرد: شورایی که برآمده از دل مردم است و برای تحقق انتخابات آن هزینههای گزافی شده آیا نباید در تصمیمگیری و انتخاب مستقل باشد؟
صالحینژاد ضمن قدردانی از رویکرد سازنده مسؤولان استانی در مواجهه با تصمیمات شوراها گفت: امیدواریم این نگاه در همه ردههای مدیریت حاکم شود تا تصمیمات نمایندگان مردم متزلزل نشود.
وی به مشکلات شوراهای فرادست اعم از چارت اداری،اعتبارات، فضای استقرار و.. اشاره و اظهار کرد: مادامی که ابتداییترین نیازهای شورا تامین نشود نمیتواند کارآمدی چندانی داشته باشد.
نماینده شورای اسلامی استان زنجان در شورای عالی استانها همچنین از نبود اهرمهای اجرایی در انجام وظایف شوراهای فرادست انتقاد و خاطر نشان کرد: قانونگذار وظایفی به عهده شوراها گذاشته، اما ساز وکار اجرا و تحقق آن نیست، از جمله آن حسابرسی سازمان همیاری شهرداریهاست که در صورت عدم تمکین از سوی این سازمان شورای فرادست اهرمی برای عملیاتی شدن آن ندارد.
صالحینژاد با بیان اینکه ما شوراییان به امید تدبیر برای تغییر وضع موجود قدم در عرصه مدیریت شهری و روستایی نهادهایم گفت: در نظامی که مردم سالاری از ارکان هستی بخش آن و در دولتی که تحقق جامعه مدنی از آرمانهای اصلی آن به شمار میرود، امید به کاهش لابی گری های منفی و اعمال فشارهیا سیاسی جناحی هست.
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