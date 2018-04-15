به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، سیدجعفرسبحانی گفت: مزایده بزرگ بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری در روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه روانه میز فروش می‌شود. وی در ادامه اظهارداشت: برنامه واگذاری شرکت‌های جدید در سال‌جاری پس از برگزاری نخستین جلسه هیات واگذاری مشخص می شود.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره جزییات این مزایده گفت: ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به ارزش کل پایه ۲۲ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود به ارزش کل پایه ۱۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال، ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به ارزش کل پایه ۱۱ هزار و ۷۱۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به ارزش کل پایه ۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله گستر اسفراین به ارزش کل پایه یک هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۱۰۷میلیون ریال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت خوزستان به ارزش کل پایه یک هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال از جمله شرکت هایی هستند که در این مزایده واگذار می شوند.

سبحانی در پایان افزود: متقاضیان خرید شرکت های مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۷ فروردین فرصت دارند تا پاکت حاوی پیشنهاد قیمت خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند.