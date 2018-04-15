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۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

مشاور سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:

جزییات مزایده بزرگ شرکت‌های دولتی در ۲۸ فرودین ماه

جزییات مزایده بزرگ شرکت‌های دولتی در ۲۸ فرودین ماه

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: مزایده بزرگ بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان روز سه شنبه ۲۸ فرودین ماه جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی،  سیدجعفرسبحانی گفت: مزایده بزرگ بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری در روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه روانه میز فروش می‌شود. وی در ادامه اظهارداشت: برنامه واگذاری شرکت‌های جدید در سال‌جاری پس از برگزاری نخستین جلسه هیات واگذاری مشخص می شود.

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره جزییات این مزایده گفت: ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به ارزش کل پایه ۲۲ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود به ارزش کل پایه ۱۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال، ۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به ارزش کل پایه ۱۱ هزار و ۷۱۸ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به ارزش کل پایه ۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله گستر اسفراین به ارزش کل پایه یک هزار و ۹۱۷ میلیارد و ۱۰۷میلیون ریال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت خوزستان به ارزش کل پایه یک هزار و ۷۶۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال از جمله شرکت هایی هستند که در این مزایده واگذار می شوند.

سبحانی در پایان افزود: متقاضیان خرید شرکت های مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۷ فروردین فرصت دارند تا پاکت حاوی پیشنهاد قیمت خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند.

کد مطلب 4271248

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