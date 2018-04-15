ارتش آماده جانفشانی و صیانت از کیان اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمزه بیدادی به مناسبت فرا رسیدن روز ارتش روز یکشنبه در نشست خبری برنامه های این روز در قزوین را تشریح کرد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین تصریح کرد: ۲۹ فروردین یادآور پیوند عمیق و ناگسستنی امام و ارتش و نظام است و این نامگذاری تحول عمیقی در نیروهای مسلح و ارتش ایجاد کرد.

وی گفت: ارتش و نیروهای مسلح امروز در منطقه و جهان از جایگاه ویژه ای برخوردارند و برای اعتلای کلمه «لا اله الله» ثابت قدم به پیش می روند.

امیر بیدادی یادآورشد: با نامگذاری روز ارتش، تعهدی در میان نیروهای مسلح ایجاد شد تا ضمن اتکا به توانمندی نیروهای ارزشی و متعهد بتوانند موجودیت خود را در عرصه های مختلف از جمله جنگ و انقلاب بخوبی نشان دهند.

اقتدار امروز ارتش مرهون دوراندیشی امام است

وی اضافه کرد: در شرایطی که برخی ایده انحلال ارتش را در ابتدای انقلاب مطرح کردند، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با نگاه ژرف و دوراندیشانه ضمن حفظ ارتش زمینه دفاع از انقلاب را مهیا کردند و امروز اهمیت این نگاه کاملا محسوس است.

امیر بیدادی یادآورشد: تاریخ انقلاب اسلامی گواه آن است که ارتش در همه سالها به رسالت خود بخوبی عمل کرده و امروز هم با اقتدار آماده دفاع از مرزها و کیان جمهوری اسلامی است.

آماده جانفشانی با دستور رهبری هستیم

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین اضافه کرد: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دانش، تجربه و تخصص جوانان و فرماندهان خود توانسته در میان ارتش های جهان جایگاه خود را پیدا کند و آماده همه گونه جانفشانی با دستور فرمانده کل قواست.

امیر بیدادی تصریح کرد: امروز رویکرد نیروی زمینی ارتش متحول شده و با درایت فرمانده جدید خود از ۱.۵ سال گذشته توانسته اهداف خود را بسرعت محقق کند.

وی اظهارداشت: تغییر ساختار یگانها و هجومی شدن آنها در نیروی زمینی در دستور کار است و با راه اندازی تیم های واکنش سریع از سلاح های نوین برخوردار شده تا به کفایت رزمی ۱۰۰ درصدی برسد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین بیان کرد: ارتقاء آمادگی رزمی یگانها، اجرای اهداف ۲۴ گانه نزاجا، ارتقاء معیشت و نهادینه کردن صنعت قطعه سازی و بازسازی تانک ها و نفربرها و بهینه سازی سلاح ها از دیگر اولویتهای ما در مسیر آینده است.

استکبار بدنبال ایجاد حاشیه امین برای صهیونیست است

امیر بیدادی در ادامه با اشاره به حمله آمریکا و متحدانش به سوریه گفت:درگذشته نیز حضور آمریکا در عراق و افغانستان با سناریوهای نخ نما شده توجیه شدو امروز هم که از پیروزی ارتش و مردم سوریه ناراحتند به بهانه واهی نابودی مراکز سلاح شیمیایی می خواهند هم حضور غیر قانونی و هم تجاوز و جنایت خود را توجیه کنند که این روش دیگر کهنه شده و مردم جهان با نیت های پلید آنها آشنا هستند.

وی بیان کرد: با قدرت گرفتن نیروهای مقاومت آمریکا در صدد ضربه زدن به نیروهای مردمی و بیرون راندن آنها از سوریه است تا حاشیه امنی برای رژیم صهوینیستی ایجاد شود اما هم غرب و هم آمریکا واقفند که نیروی مقاومت از جایگاه خاصی برخوردار است و این آخرین دست و پا زدن آنها در منطقه بشمار می رود.

فرمانده قرارگاه لشکر ۱۶ زرهی قزوین اضافه کرد: باید مجامع بین المللی و دولتهای استکباری به خواست مردم و دولت احترام بگذارند و اجازه دهند بازسازی این کشور پس از بیرون راندن داعش آغاز شود و مردم به زندگی عادی خود بازگردند.

وی یادآورشد: امروز باور کرده ایم که منافع امنیتی ما نیز در خارج از مرزهاست و اگر درایت رهبری و مسئولان ارشد نظام نبود باید در داخل کشور از حریم امنیتی خود دفاع می کردیم زیرا دشمنان برنامه داشتند با کمک داعش و آسیب زدن به جمهوری اسلام برای رژیم صهیونیستی حاشیه امینی ایجاد کنند اما تاکنون شکست خورده اند.

برنامه های روز ارتش در قزوین

امیر بیدادی در ادامه با بیان برنامه های روز ارتش در قزوین اظهارداشت: روز ارتش در ۲۹ فروردین ماه با رژه نیروهای مسلح در قزوین و سایر شهرها آغاز می شود و دیدار با نماینده ولی فقیه، امام جمعه و استاندار قزوین، خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان، جانبازان بازنشسته هم پیش بینی شده است.

بیدادی تصریح کرد:گلباران مزار شهدا، سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، نشست خبری، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی در سطح یگان ها، تقدیرازنیروهای پایور، کلاسهای آموزشی با عنوان نقش سربازان در پیشرفت نظام از دیگر برنامه های روز ارتش در استان قزوین است.