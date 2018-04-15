مدارس هوشمند فرصتی برای بهره مندی از فیلم های جشنواره رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی امروز یکشنبه در افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فیلم رشد که درسالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، با اشاره به اینکه سال ۴۲ نخستین مرحله جشنواره فیلم رشد برگزارشد، گفت: امسال شاهد برگزاری چهل و هفتمین دوره این جشنواره هستیم.

وی عنوان کرد: جشنواره فیلم رشد به منظور بهره مندی از پتانسیل های حوزه فیلم در راستای تعلیم و تربیت مطلوب تر دانش آموزان برگزار شده و می شود.

وی بیان کرد: قدرت تماشای فیلم هایی با محور تعلیمی و تربیتی تاثیرگذاری بیشتری داشته و منجر به تعمیق یادگیری خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اینکه در سند تحول بینادین آموزش و پرورش بر پایداری و درونی شدن آموزش، تعلیم وتربیت تاکید شده است، اظهارداشت: امروزه جایگاه یادگیری بصری برهمگان آشکار است و باید در راستای انتقال مفاهیم و آموزش ها از طریق فیلم های چند ساعته تلاش واقدامات بیشتری انجام شود.

قربانی با بیان اینکه ۴۵ درصد مدارس ما هوشمندسازی شده‌اند، گفت: این پتانسیل ایجاد شده می تواند فرصت ارزشمندی برای پخش فیلم های جشنواره رشد و ارتقای یادگیری دانش آموزان باشد.

وی عنوان کرد: در عصر حاصر تعلیم وتربیت فقط به واسطه خواندن ونوشتن بدست نمی آید بلکه باید از پتانسیل های موجود در حوزه های دیگر از جمله فیلم در این راستا بهره برد.