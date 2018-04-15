وقوع ۳۲ سانحه در محورهای استان سمنان/ ۴۴ نفر مجروح شدند

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از روز چهارشنبه هفته گذشته لغایت یکشنبه هفته جاری، ۳۲ سانحه رانندگی در محورهای استان سمنان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: خوشبختانه در این سه روز حادثه فوتی گزارش نشد اما حوادث رانندگی مجروح شدن ۴۴ نفر را طی تعطیلات رقم زد.
وی بابیان اینکه از مجموع حوادث سه روز گذشته ۱۸ مورد واژگونی خودرو را شامل میشود، افزود: با توجه به کویری و یکنواختی محورهای استان احتمال خستگی و خوابآلودگی راننده وجود دارد که از رانندگان تقاضا داریم در مکان امن توقف و با هوشیاری به مسیر خود ادامه دهند.
وقوع ۱۴ مورد حادثه به دلیل بی توجهی راننده به جلو
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه علت ۱۴ مورد حادثه رانندگی بیتوجهی راننده به جلو و ۱۱ مورد ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه بوده است، ابراز داشت: بارندگی، مه و لغزندگی جادهها طی تعطیلات باعث بروز حوادث رانندگی ازجمله برخورد پنج خودرو در محور سمنان-دامغان و مجروح شدن دو نفر شد که با توجه به تداوم بارشها از مردم انتظار داریم از سبقت بیجا و سرعت زیاد بهطور جد پرهیز کنند.
خسروجردی در ادامه تصریح کرد: بیشترین حوادث رانندگی طی چهار روز گذشته در بازه زمانی ۱۶ الی ۲۰ اتفاق افتاده است که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میتواند از وقوع حوادث تلخ و جبرانناپذیر جلوگیری کند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان سمنان با توجه به وقوع بارش برف و باران، افزود: هماکنون در محور سمنان-فیروزکوه، فولاد محله و توسکستان با بارش برف و در سایر محورها با بارش باران مواجه هستیم که از مسافران تقاضا داریم خودرو خود را به تجهیزات زمستانی تجهیز و قبل از سفر آنها را بررسی کنند.
فوت دختر بچه ۷ ساله در اتوبوس حامل اتباع هندوستان
رئیس پلیسراه استان سمنان با اشاره به واژگونی اتوبوس حامل اتباع هندوستان در صبح امروز، ابراز داشت: این حادثه حوالی ساعت ۹:۳۰ در کیلومتر ۵۰ محور سرخه به آرادان استان رخ داد و در پی آنیک دستگاه اتوبوس حامل ۲۵ مسافر تبعه هندوستان واژگون شد.
خسروجردی اضافه کرد:در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس یاتونگ در استان سمنان دختر بچه هفتساله کشته و راننده و شاگرد مجروح شدند.
وی با اشاره به اینکه اتوبوس از مشهد به سمت قم در حال حرکت بود، افزود: تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده علت این حادثه بوده است.
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