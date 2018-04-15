اکران ۵۰ فیلم جشنواره رشد در ۶۰ سالن برای دانش آموزان کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار ابراهیمی امروز یکشنبه در افتتاحیه چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد که در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، گفت: ۵۰ فیلم این جشنواره در بالغ بر ۶۰ سالن نمایش برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در استان کردستان اکران می شود.

وی با اشاره به اینکه اکران فیلم های جشنواره رشد در ۶ شهر استان کردستان انجام می شود، بیان کرد: آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره در حوزه های مستند، پویا نمایی وانیمیشن، فیلم های کوتاه و بلند با موضوعات آموزشی، علمی وتربیتی بوده است.

وی از ارسال هزار و ۲۵۷ اثر به دبیرخانه این جشنواره خبرداد و افزود: از این تعداد هزار و ۱۶ اثر مربوط به بخش داخلی و ۲۴۱ اثرهم بخش خارجی بوده است.

دبیر اجرایی چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد با بیان اینکه ۵۰ فیلم جشنواره رشد در طول یک هفته در استان کردستان به نمایش در می آید، ادامه داد: شعار این دوره از جشنواره «دانش درآینه تصویر» است.

ابراهیمی اظهارداشت: تمامی فیلم های ارسالی به جشنواره رشد دارای یک نقطه مشترک، آن هم آموختن ارزش آموزش و تربیت به شکل کاربردی به کودکان و نوجوانان است.