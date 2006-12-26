به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر تقیزاده شکیبا به ستاد خبری بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر گفت: "در سیاستهای جدید وزارت ارشاد جشنوارههای استانی و شهرستانی در قالب جشنوارههای استانی برگزار میشوند؛ به همین دلیل در فرصت پیش آمده اگر داوری صحیح، هدایت درست و انتخاب شایستهای از طرف ادارات کل انجام شود، تئاتر در استانها رشد خواهد کرد و به تبع آن جشنواره تئاتر فجر از غنای بیشتری برخوردار میشود."
دبیر جشنواره تئاتر منطقه غرب کشور در ادامه افزود: "در جشنوارههای تئاتر منطقهای صاحبنظران و اساتید این امکان را به دست میآورند تا پیش از حضور گروهها در جشنواره تئاتر فجر، راهنماییها و رهنمودهای لازم را به دستاندرکاران نمایشی اعلام کنند."
مدیر کل ارشاد استان اردبیل گفت: "گرچه با رشد و شکوفایی انقلاب اسلامی و ظهور و بروز تفکر انقلابی ایثار و شهادت در کشور و به وجود آمدن هنرمندان متعهد و پویا و خدمتگزار در عرصه فرهنگ و هنر ایران اسلامی، حوزههای فرهنگی روندی رو به رشد داشتهاند، اما به نظر میرسد به دلیل ضعف ساماندهی حوزه فرهنگ و هنر در سالهای گذشته و نبود سیاستگذاری و استراتژی واحد برای امور فرهنگی، چنانکه باید و شاید به ظرفیتهای هنری و ملی خود دسترسی پیدا نکردهایم."
وی یکی از دلایل ناکامی تئاتر ایران را شفاف نبودن ارسال اعتبارات برای فعالیتهای تئاتری در تهران و شهرستانها دانست و افزود: "هنرمندان تئاتر شهرستان غالباً در مضیقه مالی قرار دارند و در برخی از مواقع نداشتن امکانات سختافرازی و سالنهای مناسب باعث شده تئاتر شهرستانها دچار رکود شود."
شکیبا اظهار داشت: "اگر از منظر هدایت هنری به عرصه نمایشی نگاه کنیم، انتظار این است که به این هنر ناب نگاه مهربانانهتری شود تا فعالان این عرصه بتوانند تجارب و احساسات پاک و زلال خود را که متأثر از اندیشههای ناب اسلامی و هویت ملی است به منصه ظهور برسانند."
بیست و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 18 دی ماه با شعار "تئاتر برای همه" در تهران آغاز به کار میکند.
جشنوارههای تئاتر منطقهای فرصتی برای گروههای نمایشی است تا آثار و استعدادهای هنری خود را در مقابل سایر هنرمندان قرار دهند و به ارزیابی درستی از هنر خود برسند.
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